Konya'da iki doktoru darbeden hasta yakını tutuklandı
Konya'da vefat eden annesinin bulunduğu yoğun bakım ünitesinde görevli iki doktoru darbeden zanlı, "kasten yaralama" suçundan tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Kasım 2024 11:36, Son Güncelleme : 25 Kasım 2024 11:54
İddiaya göre, Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde bir süredir tedavi gören annesinin 23 Kasım'da vefatı üzerine doktorları sorumlu tutan H.A.S, yoğun bakım ünitesinde görevli Dr. Yasin Esen ve Dr. Rıza Erol Mıngır'a saldırdı.
Güvenlik görevlilerinin ihbarı üzerine hastane çevresine gelen polis ekipleri olayın büyümesini engelledi.
Hafif yaralanan doktorlar, hasta yakınından şikayetçi oldu.
Polis tarafından gözaltına alınan şüpheli H.A.S, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "kasten yaralama" suçlamasıyla tutuklandı.