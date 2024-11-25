Konya'da iki doktoru darbeden hasta yakını tutuklandı

İddiaya göre, Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde bir süredir tedavi gören annesinin 23 Kasım'da vefatı üzerine doktorları sorumlu tutan H.A.S, yoğun bakım ünitesinde görevli Dr. Yasin Esen ve Dr. Rıza Erol Mıngır'a saldırdı.

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