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İzmir'de lisede bıçaklı kavga: 3'ü öğrenci, 5 yaralı

İzmir'de İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin bahçesinde çıkan kavgada, 3'ü öğrenci, 5 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 25 Kasım 2024 12:47, Son Güncelleme : 25 Kasım 2024 12:48
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İzmir'de lisede bıçaklı kavga: 3'ü öğrenci, 5 yaralı

Olay, saat 10.30 sıralarında Seferihisar ilçesindeki İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana geldi.

Lisenin öğrencileri M.C.B., R.Y. ve H.İ.K. ile Mesleki Eğitim Merkezi'nden 2 öğrenci arasında okul bahçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kavgaya, okula dışardan geldikleri ileri sürülen Mehmet G. ve Bahadır Erdem G. de katıldı. Kavgada Mehmet G., 3'ü sol, 1'i sağ bacağından olmak üzere 4; Bahadır Erdem G. ise sol eli, sırtı ve karnından toplam 5 bıçak darbesiyle, öğrencilerden H.İ.K. göğsü ve kalçası, M.C.B. ve R.Y. sağ elinden bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine adrese sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Seferihisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Öğrencilerden 4'ü tedavilerinin ardından taburcu edildi. Durumu diğerlerine göre daha ağır olan 1 öğrenciyse Urla Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis, olayın ardından okul çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Kavganın çıkış nedeni araştırılırken, polis ve okul yönetimi soruşturma başlattı.

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