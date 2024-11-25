Bugün Son Gün! KPSS yerleştirmeleri yapılamıyor!

Bilindiği üzere, kamu idarelerinin atama sayıları Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü tarafından belirleniyor. Bu sayılara dahil olmayacak atamalar ve diğer istisnalar da yine aynı makam tarafından her yıl ilan ediliyor.



Bu sene yerel seçim sürecinin getirdiği koşullardan dolayı ilk grup atamalar gecikmeli olarak Mayıs ayında yayımlandı. Devamında belirlenen tasarruf tedbirleri ilkeler gereğince bir yandan kamuya personel alımları da sınırlandırıldı.



Ancak, Kasım ayının ortalarına geldiğimiz bugünlerde ikinci grup atama izinleriyle ilgili belirsizlik halen sürmektedir.



Diğer yandan, KPSS merkezi yerleştirmeler için kurumların kadro bildirimi için belirlenen uzatılmış son tarih 25 Kasım 2024'dür.



Şayet bu kısa sürede yeni bir atama izni kararı çıkmazsa, 2024/2 ÖSYM KPSS yerleştirmelerinde parmakla sayılacak düzeyde kadro olduğunu görmüş olacağız.