Bugün Son Gün! KPSS yerleştirmeleri yapılamıyor!
İkinci grup serbest memur izinleri yayımlanmadığı için ÖSYM tarafından yapılacak yerleştirmelere kamu idareleri talep yapamıyor!
Bilindiği üzere, kamu idarelerinin atama sayıları Cumhurbaşkanlığı Personel
ve Prensipler Genel Müdürlüğü tarafından belirleniyor. Bu sayılara dahil olmayacak
atamalar ve diğer istisnalar da yine aynı makam tarafından her yıl ilan ediliyor.
Bu sene yerel seçim sürecinin getirdiği koşullardan dolayı ilk grup atamalar
gecikmeli olarak Mayıs ayında yayımlandı. Devamında belirlenen tasarruf tedbirleri
ilkeler gereğince bir yandan kamuya personel alımları da sınırlandırıldı.
Ancak, Kasım ayının ortalarına geldiğimiz bugünlerde ikinci grup atama izinleriyle
ilgili belirsizlik halen sürmektedir.
Diğer yandan, KPSS merkezi yerleştirmeler için kurumların kadro bildirimi
için belirlenen uzatılmış son tarih 25 Kasım 2024'dür.
Şayet bu kısa sürede yeni bir atama izni kararı çıkmazsa, 2024/2 ÖSYM KPSS yerleştirmelerinde parmakla sayılacak düzeyde kadro olduğunu görmüş olacağız.