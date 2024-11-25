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Asgari ücret ve memur zammı hangi kalemleri etkileyecek?

Asgari ücret tespit komisyonu aralık ayında toplantılarına başlayacak. 31 Aralık'a kadar yeni asgari ücret belli olacak. Yapılacak artış işsizlik ödeneği, kıdem tazminatı tabanına da etki edecek. Memur ve emeklinin zammı ise 3 Ocak 2025'te belli olacak. Artış, sosyal destek ödemelerini de etkileyecek.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 25 Kasım 2024 13:23, Son Güncelleme : 25 Kasım 2024 14:44
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Asgari ücret görüşmeleri aralıkta başlayacak. Yaklaşık 7 milyon çalışanın 2025 yılında alacağı yeni ücret belli olacak.

Asgari ücret birçok ödeme kalemine de etki edecek.

Asgari ücret, kıdem tazminatı tabanını, işsizlik ödeneğini, staj ücretlerini, genel sağlık sigortası primini, askerlik ve doğum borçlanması gibi birçok kalemi doğrudan etkileyecek.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin, "Asgari ücretin artışıyla birlikte öncelikle kıdem tazminatının taban tutarı da artmış oluyor. İşsizlik ödeneği artıyor, sosyal güvenlik kurumuna ödenen primler artıyor. İsteğe bağlı sigorta primleri normal ödenen tüm primlerde artış oluyor. İdari para cezaları stajyer ücretleri de artıyor" dedi.

Memur maaş zammı neleri etkileyecek?

Memur ve emeklisinin zammı da 3 Ocak 2025'te belli olacak.

Böylece 2025 yılının ilk 6 ayı için artış oranı netlik kazanacak. Memur zammı sosyal destek ödemelerine de etki edecek.

Zengin, "Aylıkları memurların maaşlarıyla birlikte belli olan evde bakım, 65 yaş aylığı ve engelli aylıklarındaki artış oranı da o gün belli olacak. Kıdem tazminatının tavan tutarı yani en yüksek tutarı da o gün belli olacak" açıklamasını yaptı.

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