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Rutte: Erdoğan ile bir araya gelmeyi sabırsızlıkla bekliyorum

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, terörizm tehdidi, Ukrayna'daki savaş ve Orta Doğu'daki kriz dahil olmak üzere, kolektif güvenliklerine yönelik giderek artan zorlukları ele almak için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmeyi sabırsızlıkla beklediğini söyledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Kasım 2024 13:47, Son Güncelleme : 25 Kasım 2024 13:47
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Rutte: Erdoğan ile bir araya gelmeyi sabırsızlıkla bekliyorum

Rutte, göreve geldikten sonra Ankara'ya yapacağı ilk ziyareti AA muhabirine değerlendirdi.

NATO Genel Sekreteri Rutte, "Terörizm tehdidi, Ukrayna'daki savaş ve Orta Doğu'daki kriz dahil olmak üzere, kolektif güvenliğimize yönelik giderek artan zorlukları ele almak için Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya gelmeyi sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.

Rutte, "Giderek daha öngörülemez hale gelen bir dünyada Türkiye, İttifakımıza paha biçilmez katkılarda bulunarak güney kanadımızdaki caydırıcılığı güçlendiriyor. Türkiye, NATO'nun en büyük ikinci ordusuna, etkileyici bir savunma sanayisine sahiptir ve 70 yılı aşkın süredir güçlü ve kararlı bir müttefiktir." ifadelerini kullandı.

NATO'dan yapılan yazılı açıklamada, Rutte'nin bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile bir araya geleceği bildirilmişti.

Rutte'nin ayrıca, Türk savunma sanayisi yetkilileriyle de görüşeceği, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ tesisleri ile Anıtkabir'i de ziyaret edeceği belirtilmişti.

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