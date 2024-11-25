Çaldıkları özel halk otobüsünü parçalayıp satmaya çalıştılar

Otobüsü çalmakla suçlanan Murat H. ve Salih H. sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. "Suç eşyasının satın alınması ve mala zarar vermek" suçundan ifadesi alınan Z.A.Ö. ise serbest bırakıldı.

Adrese düzenlenen operasyonda Z.A.Ö. (47), Murat H. (46) ve Salih H. (51) gözaltına alınırken, otobüsün iç koltuk ve elektronik aksamlarının kısmen söküldüğü belirlendi.

Araç takip sisteminden çalınan özel halk otobüsünün konumunun Tuzla, Orhanlı Mahallesi, Demokrasi Caddesi'nde bir iş yerinde olduğu tespit edildi.

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