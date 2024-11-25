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Bakan Tekin'den İmamoğlu'na cevap: Belediyeler anaokulu açamaz

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin; "Belediyeler anasınıfı ve anaokulu açamaz. AYM kararı ile 2017'den beri belediyelerin açtığı hiçbir okula ruhsat vermedik. CHP dediği gibi yaparak okulları bize devretsin o zaman." dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 25 Kasım 2024 14:40, Son Güncelleme : 25 Kasım 2024 16:55
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin katıldığı canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Tekin'in açıklamalarında öne çıkanlar şöyle;

ÖZEL VE İMAMOĞLU ALENEN YALAN SÖYLÜYOR

Belediyelere gönderdiğimiz yazı Sayın Özgür Özel'in ifade ettiği gibi kreşlerle alakalı değildir. Neden 36 ay altında bakım adı altında hizmet veren kreşler bizim sorumluluğumuz dışındadır. Yani biz herhangi bir belediyeye kreşi kapatın, açın, şu kriterlere uygun kreş açın deme yetkimiz yok. Bunu ya bilmiyorlar ya biliyorlar ve toplumu manipüle etmek için söylüyorlar. Dolayısıyla bizim kreşlerle ilgili bir yazımız yok. O yazı anaokulu ve anasınıflarıyla alakalıdır. Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu alenen yalan söylüyor.

BELEDİYELER ANAOKULU VE ANASINIFI AÇAMAZ

Özgür Özel CHP içindeki siyasi kavgaların kurbanı oldu. Belediyeler anasınıfı ve anaokulu açamaz. AYM kararı ile 2017'den beri belediyelerin açtığı hiçbir okula ruhsat vermedik. CHP dediği gibi yaparak okulları bize devretsin o zaman.

İMAMOĞLU HUKUK DEVLETİ NE BİLMİYOR

Bunların eğitim öğretim faaliyetlerine devam etmesi mümkün değil, kapatılması gerekir. İmamoğlu hukuk devleti ne bilmiyor. Hukukta karşılığı olmayan bir iş yapıyorlar.

MUHALEFET İLE LAİKLİK TARTIŞMASI

Laiklik ilkesine saygı duyan bir insanım. CHP'nin kendi uygulamalarından hareketle farklı bir laiklik anlayışı olduğunu söyledim. Evrensel laiklik ile sizin anladığınız arasında bir farklılık olduğunu söylüyorum ben.

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