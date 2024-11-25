Haraç istedikleri iddiasıyla yakalanan 7 zanlıdan 5'i tutuklandı
Mersin'de suç örgütlerinin adını kullanarak tehdit ettikleri kişilerden haraç istedikleri iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.
Mersin'de suç örgütlerinin adını kullanarak tehdit ettikleri kişilerden haraç istedikleri iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, organize olarak hareket edip suç örgütlerinin adını kullanarak tehdit ettikleri kişilerden haraç isteyen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Kimliği belirlenen 7 zanlının nitelikli yağma, genel güvenliği kasten tehlikeye sokma, tehdit ve 6136 sayılı Kanuna muhalefet suçlarına da karıştıklarını tespit edildi.
Teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda 7 şüpheli yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.