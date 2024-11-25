İşverene prim desteği yeniden geliyor

2 milyar liralık GSS prim borcunun faizlerle birlikte silinmesi öngörülüyor. 2015 yılın öncesi borçları da kapsayacak düzenlemeden kaç kişinin faydalanacağı etki analizi yapıldıktan sonra ortaya çıkacak.

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