İşverene prim desteği yeniden geliyor
İşverene prim desteği yeniden getiriliyor. Yeni düzenleme ile işverenlere, yüzde 4'lük sigorta prim desteği verilecek.
Haber Giriş : 25 Kasım 2024 16:03, Son Güncelleme : 25 Kasım 2024 16:04
AK Parti Grup Başkanvekili Usta, AK Parti grubunun Meclis Başkanlığı'na sunduğu düzenlemeyle, GSS borçlarının silineceğini bildirdi.
2 milyar liralık GSS prim borcunun faizlerle birlikte silinmesi öngörülüyor. 2015 yılın öncesi borçları da kapsayacak düzenlemeden kaç kişinin faydalanacağı etki analizi yapıldıktan sonra ortaya çıkacak.
Bütçe teklifi Meclis Genel Kurulu'na gelmeden düzenleme yasalaşacak.
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