TCMB Başkan Yardımcısı Akçay, Londra'da Citi'nin Türkiye konferansına katıldı

'Şiddet içeren yayınlara ağır müeyyideler uygulamaya devam edeceğiz'
'Şiddet içeren yayınlara ağır müeyyideler uygulamaya devam edeceğiz'
Yeni Müşterilere Özel Sıfır Faizli Nakit Fırsatları!
Yeni Müşterilere Özel Sıfır Faizli Nakit Fırsatları!
Sponsorlu İçerik
MEB'in resmi yazısı ortaya çıktı: Kreş adı altında anaokulu açılmış
MEB'in resmi yazısı ortaya çıktı: Kreş adı altında anaokulu açılmış
4 ilde okullar tatil edildi
4 ilde okullar tatil edildi
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
GSS borçlarına dair kanun teklifi TBMM'ye sunuldu
GSS borçlarına dair kanun teklifi TBMM'ye sunuldu
11 il için 'sarı' uyarı: Yoğun kar yağışına dikkat
11 il için 'sarı' uyarı: Yoğun kar yağışına dikkat
Kars'ta soba zehirlenmesi: Anne ve 4 çocuğu hastanelik oldu
Kars'ta soba zehirlenmesi: Anne ve 4 çocuğu hastanelik oldu
Bakan Tekin'den İmamoğlu'na cevap: Belediyeler anaokulu açamaz
Bakan Tekin'den İmamoğlu'na cevap: Belediyeler anaokulu açamaz
DMM'den 'Belediyelerin açtığı kreşler kapatılacak' iddiasına açıklama
DMM'den 'Belediyelerin açtığı kreşler kapatılacak' iddiasına açıklama
Erdoğan: Kadına el kaldıran mutlaka cezasını çekmeli
Erdoğan: Kadına el kaldıran mutlaka cezasını çekmeli
Asgari ücret ve memur zammı hangi kalemleri etkileyecek?
Asgari ücret ve memur zammı hangi kalemleri etkileyecek?
Bakan Uraloğlu: 75 milyon sosyal medya kullanıcısı var
Bakan Uraloğlu: 75 milyon sosyal medya kullanıcısı var
İstanbul'da seri cinayet! 7 kişiyi öldürdü
İstanbul'da seri cinayet! 7 kişiyi öldürdü
Kılıçlı yeminde 5 teğmen ve 3 subay için disiplin süreci başladı
Kılıçlı yeminde 5 teğmen ve 3 subay için disiplin süreci başladı
Emeklilik maaşı çalıştıkça düşüyor!
Emeklilik maaşı çalıştıkça düşüyor!
Sürücüler dikkat! Trafik sigortasında yeni dönem başlıyor
Sürücüler dikkat! Trafik sigortasında yeni dönem başlıyor
İstanbul'da kiralar fırladı, küçük esnaf kepenk kapattı
İstanbul'da kiralar fırladı, küçük esnaf kepenk kapattı
İstanbul Valiliği duyurdu: Bazı metro istasyonları ulaşıma kapatılacak
İstanbul Valiliği duyurdu: Bazı metro istasyonları ulaşıma kapatılacak
23 ilde eğitime 1 gün ara verildi
23 ilde eğitime 1 gün ara verildi
Stokçuların planı tutmadı
Stokçuların planı tutmadı
Teklif Meclis'e geliyor! GSS borçları silinecek
Teklif Meclis'e geliyor! GSS borçları silinecek
Asgari ücret pazarlığı haftaya başlıyor
Asgari ücret pazarlığı haftaya başlıyor
Kabine toplanıyor! İşte gündemdeki maddeler
Kabine toplanıyor! İşte gündemdeki maddeler
AFAD'dan yurt genelinde yağış uyarısı: İşte o iller...
AFAD'dan yurt genelinde yağış uyarısı: İşte o iller...
D-100 karayolu İstanbul istikametinde kapandı
D-100 karayolu İstanbul istikametinde kapandı
'Öğretmen ve milletvekili maaşı eşitlenene kadar hiçbir vekil zam almayacak'
'Öğretmen ve milletvekili maaşı eşitlenene kadar hiçbir vekil zam almayacak'
Annesinin ölüm haberini alınca hastanedeki doktorları tek tek dövdü
Annesinin ölüm haberini alınca hastanedeki doktorları tek tek dövdü
Gözler yarınki Kabine Toplantısı'nda
Gözler yarınki Kabine Toplantısı'nda
Yurt genelinde 3 gün boyunca kar yağacak
Yurt genelinde 3 gün boyunca kar yağacak
Ana sayfaHaberler Ekonomi

TCMB Başkan Yardımcısı Akçay, Londra'da Citi'nin Türkiye konferansına katıldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay, Citi tarafından düzenlenen 'Türkiye Sermaye Piyasaları Günü' konferansına katıldı. Konferans basına kapalı gerçekleştirildi. Değerlendirmede enflasyon görünümü açısından önem arz eden asgari ücretle ilgili gelişmeler de ele alındı.

Haber Giriş : 25 Kasım 2024 16:23, Son Güncelleme : 25 Kasım 2024 16:26
Yazdır
TCMB Başkan Yardımcısı Akçay, Londra'da Citi'nin Türkiye konferansına katıldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay, Londra'da Türkiye konferansına katıldı. Akçay, Citi tarafından düzenlenen 'Türkiye Sermaye Piyasaları Günü' konferansına katıldı. Rutin bir yatırımcı toplantısı niteliğinde olan konferans basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

Konuşmasında Akçay'ın TCMB'nin politika metinlerine bağlı kaldığı belirtildi. Akçay'ın birkaç saat süren konuşmasının ardından toplantıya küçük gruplar halinde devam edildiği bildirildi. TCMB yetkilileri Londra'da yatırımcı görüşmelerine önümüzdeki günlerde de devam edecek. Aralık ayında Londra'da başka bir yatırımcı toplantısının daha gerçekleştirilmesi öngörülüyor.

TCMB faiz indirimlerine başlamaya hazırlanırken, bu dönemde yabancı yatırımcılarla da iletişimini hızlandırdı.

Toplantıyı düzenleyen Citi'den Türkiye değerlendirmesi

Toplantıyı düzenleyen Citi hafta başında Türkiye ekonomisine ilişkin yeni bir rapor paylaştı.

Geçen hafta Citi, TL pozisyonlarının yarısından kar aldığını açıklayarak model portföyünde yüzde 2 olan TL ağırlığını yüzde 1 seviyesine indireceğini duyurmuştu. "Gevşemenin Başlangıcı Ufukta Görünüyor" başlıklı raporunda Citi, TCMB'nin Aralık ayında 250 baz puan ile faiz indirimine başlamasını bekliyor.

Banka, TCMB'nin kısa ve orta vadeli enflasyon tahminlerine ilişkin son revizyonunun enflasyon dinamikleri konusunda daha gerçekçi bir yaklaşım ortaya koyduğunu düşünüyor.

9 aylık toplam portföy girişlerinin geçen yılın aynı dönemine kıyasla oldukça güçlü olduğu ve bu durumun getiri eğrisi muhtemelen tersine döndükçe devam edebileceği kaydedilirken portföy akışını sürdürülebilir ve istikrarlı bir rotada tutmak için istikrarlı bir dezenflasyon patikası ve daha düşük fonlama maliyetlerinin gerekli olacağı vurgulandı.

Notta piyasaların simdiden önümüzdeki 6-9 ay içinde büyük bir gevşeme döngüsüne işaret ettiğine dikkat çekildi. Değerlendirmede "TCMB'nin 2025'te karşılaşacağı zorluk, enflasyon profilinde senkronize ve sürekli bir iyileşme olmaksızın piyasanın gevşeme beklentilerini karşılamak olacak" yorumu yapıldı.

Son iki çeyrekte daralma beklentisi
Son dönemde ekonomik aktivitenin yavaşladığına dair artan sinyaller olduğunu belirten Citi ekonomistleri sıkılaşan finansal koşullar ve özel tüketimdeki normalleşme nedeniyle 3. ve 4. çeyrekte birbirini izleyen daralma süreci bekliyor.

Citi, ekonomik büyümenin 2023'teki yüzde 5,1 seviyesinden bu yıl yüzde 2'nin biraz üzerine gerilemesini bekliyor.

Asgari ücret yorumu
Değerlendirmede enflasyon görünümü açısından önem arz eden asgari ücretle ilgili gelişmeler de ele alındı.

Piyasanın yüzde 30'un altında asgari ücret artışı beklentisiyle bu alandaki gelişmeleri de yakından izlemeye devam ettiğini belirten Citi ekonomistleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen hafta yaptığı açıklamalara atıfla asgari ücret artışının gerçekleşen enflasyondan çok TCMB'nin yüzde 21 olan 2025 sonu tahmini enflasyonuna dayandırılacağını öngördü.

"Ekonomi politikalarında yapılacak çok iş var"
Değerlendirmede Türkiye'nin ödemeler dengesindeki yeniden dengelenmenin devam ettiği kaydedildi. Raporda konuyla ilgili şu ifadelere yer verildi: "Hizmetler dengesi son dönemde beklentilerin üzerinde bir performans sergiledi. Yılın ilk dokuz ayındaki cari açık 5,3 milyar dolara ulaşarak 2023'ün aynı döneminde görülen açığa kıyasla önemli ölçüde daraldı. 30,9 milyar dolarlık iyileşme, çekirdek dengede daha güçlü bir fazla ve enerji ve altın dengelerinde daha dar bir açıktan kaynaklandı. Bu olumlu gelişme, iç dengelerde daha iyi dinamikleri destekleyerek daha iyi rezerv birikimine olanak sağladı"

Bu yorumlarla birlikte Citi, maliye politikasının daha net bir konsolidasyon patikasına göre yeniden ayarlaması gerektiğinden, 2025'te ekonomi politikası konusunda yapılacak daha çok iş olduğunu düşünüyor. Citi ekonomistlerine göre asgari ücretteki potansiyel olarak keskin bir artış başta KOBİ'ler olmak üzere reel sektörün büyük bir kesiminin rekabet gücünü azaltarak dış uyum sürecini gölgeleyebilir.

CEREN DİLEKÇİ KÖSEOĞLU/ Bloomberg HT

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber