Özelleştirme ihalesinde 5 taşınmaza 384,2 milyon lira teklif verildi

ANKARA (AA) - Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca (ÖİB) gerçekleştirilen İstanbul-Şile ve Ankara-Çankaya'daki 5 taşınmazın özelleştirilmesi ihalelerinde toplam 384 milyon 225 bin lira teklif verildi.

Söz konusu taşınmazların özelleştirilmesi ihalesinin nihai pazarlık görüşmeleri ÖİB'de gerçekleştirildi.

Maliye Hazinesi adına kayıtlı İstanbul-Şile'deki 6 bin 789,43 metrekare yüzölçümlü taşınmazların bir bütün halinde özelleştirilmesi ihalesinde en yüksek teklif 107 milyon lira bedelle Yiğit Enerji İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ'den geldi.

ÖİB adına kayıtlı Ankara-Çankaya Çayyolu-1 Mahallesi'ndeki 980,95 metrekare yüzölçümlü taşınmaz için gerçekleştirilen ihalede en yüksek teklifi 54 milyon 100 bin lira bedelle ERK İnşaat Taahhüt Hazır Beton Turizm Sanayi ve Ticaret AŞ, 1460,40 metrekare yüzölçümlü taşınmaza da en yüksek teklifi 75 milyon 525 bin lira bedelle Egecan Akaryakıt Temizlik Nakliyat İnşaat Turizm Sanayi Ticaret AŞ verdi.



Anılan mahalledeki 920,08 metrekare yüzölçümlü taşınmaz için yapılan ihalede en yüksek teklif 86 milyon 500 bin lira bedelle LÖSEV Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı, 483,92 metrekare yüzölçümlü taşınmaza en yüksek teklif 61 milyon 100 bin lirayla Harun Reşit Yaşar tarafından verildi.

Böylece, gerçekleştirilen ihalelerde toplam 384 milyon 225 bin lira teklif alınmış oldu.