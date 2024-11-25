Malatya'da 4,6 büyüklüğünde deprem
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 25 Kasım 2024 20:30, Son Güncelleme : 25 Kasım 2024 20:40
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 20.20'de merkez üssü Malatya'nın Doğanşehir ilçesi olan 4,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 9,75 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Öte yandan AFAD, ayrıca yaptığı açıklamada, depreme ilişkin gelişmelerin takip edildiğini belirtti.
"Olumsuz durum bulunmamaktadır"
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda an itibariyle olumsuz bir durum bulunmadığını duyurdu.