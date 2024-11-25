TBMM Genel Kurulu, bütçe görüşmelerine 9 Aralık'ta başlayacak

TBMM (AA) - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda cuma günü tamamlanacak 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin görüşmeleri, TBMM Genel Kurulunda 9-20 Aralık'ta kesintisiz 12 gün devam edecek.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin TBMM Genel Kurulundaki görüşme takvimi belli oldu.

Çalışma takvimine göre, kamu idarelerinin bütçe ve kesin hesapları üzerindeki görüşmeler, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda 29 Kasım Cuma tamamlanacak. Komisyon çalışmalarının tamamlanmasından 9 gün sonra TBMM Genel Kurulunun bütçe maratonu başlayacak.

TBMM'de 9-20 Aralık tarihleri arasında kesintisiz 12 gün devam edecek görüşmeler için Genel Kurul, cumartesi ve pazar günleri dahil aralıksız toplanacak ve günlük programını tamamlayıncaya kadar çalışacak.

Bütçenin tümü üzerindeki görüşmeler, 9 Aralık Pazartesi yapılacak. Bakanlıklar ile bağlı kurum ve kuruluşlar ve diğer kamu idarelerinin bütçe ve kesin hesapları üzerindeki müzakereler 8 turda ele alınacak.

2025 yılı bütçesinin Genel Kuruldaki görüşme takvimi şöyle:

10 Aralık Salı: TBMM, Adalet Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı

11 Aralık Çarşamba: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı

12 Aralık Perşembe: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

13 Aralık Cuma: Milli Savunma Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı

14 Aralık Cumartesi: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı

15 Aralık Pazar: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı

16 Aralık Pazartesi: Ticaret Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı

17 Aralık Salı: Cumhurbaşkanlığı

2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin maddeleri üzerindeki görüşmeler 17, 18 ve 19 Aralık'ta yapılacak.

Meclis'in bütçe maratonu, 20 Aralık Cuma günü bütçenin tümü üzerinde yapılacak konuşmalarla ve oylamayla tamamlanacak.

