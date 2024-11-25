Görür uyardı: Malatya için 'fayı' işaret etti, 'endişe verici' dedi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Adıyaman ve Elazığ gibi yakın illerde de hissedilen depremin ardından Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından çarpıcı bir açıklama yaptı.

Depremin Malatya Fay Zonu içerisinde meydana gelme ihtimali olduğunu belirten Görür, burada son depremin yaklaşık 2 bin 500 yıl önce meydana geldiğini söyledi. Son depremlerle de yüklenme olduğuna işaret eden Görür, MTA, AFAD ve üniversitelere çağrıda bulunarak "Endişe verici. Ciddi olarak çalışılmalı" uyarısı yaptı.

Naci Görür'ün paylaşımı şu şekilde:

"Polat-Doğanşehir/Malatya'da 4,5 deprem oldu. Sanırım bu deprem Malatya Fay Zonu içerisinde. Malatya Fayı yavaş bir fay. Son deprem yaklaşık 2.500 sene önce. Son depremlerde de yüklendi. Endişe verici. Ciddi olarak çalışılmalı. MTA, AFAD ve ÜNİVERSİTELER namzet kuruluşlar."