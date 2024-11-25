9 milyon 580 bin makaron ele geçirildi
Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde durdurulan tırda 9 milyon 580 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Kasım 2024 22:37, Son Güncelleme : 25 Kasım 2024 22:38
KOCAELİ (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde durdurulan tırda 9 milyon 580 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.
Otoyolun İzmit geçişinde durdurulan tırda yapılan aramada 9 milyon 580 bin bandrolsüz boş makaron ele geçirildi.
Olaya ilişkin 2 zanlı gözaltına alındı.