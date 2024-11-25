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9 milyon 580 bin makaron ele geçirildi

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde durdurulan tırda 9 milyon 580 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Kasım 2024 22:37, Son Güncelleme : 25 Kasım 2024 22:38
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9 milyon 580 bin makaron ele geçirildi

KOCAELİ (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde durdurulan tırda 9 milyon 580 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

Otoyolun İzmit geçişinde durdurulan tırda yapılan aramada 9 milyon 580 bin bandrolsüz boş makaron ele geçirildi.

Olaya ilişkin 2 zanlı gözaltına alındı.

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