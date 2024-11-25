12 Dev Adam Avrupa Şampiyonası'nda

2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nda A Milli Erkek Basketbol Takımı, gruptaki dördüncü maçında Macaristan'la deplasmanda karşı karşıya geldi.

Maça iyi başlayan Türkiye, ilk çeyreği 21-14 üstün tamamladı. Yakın geçen ikinci çeyreğin ardından A Milli Takım devreye 31-40 önde girdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında farkı kapatan Macaristan, üçüncü çeyreği 23-14 üstün tamamladı ve son bölüme 54-54'lük eşitlikle başlandı.

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A Milli Takım, çekişmeli geçen son çeyreğin ardından Macaristan'ı 76-81 mağlup ederek sahadan galibiyetle ayrıldı ve 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı. A Milli Takım EuroBasket'te 26. kez yer alacak.

Başantrenör Ergin Ataman yönetimindeki ay-yıldızlılar, 27 Ağustos-14 Eylül tarihlerinde düzenlenecek 42. Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda mücadele edecek.

SON 15 ŞAMPİYONAYA VİZE ALDI

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 1993 yılından bu yana düzenlenen bütün Avrupa şampiyonalarına katıldı.

EuroBasket 2025'e katılma hakkı elde eden Türkiye, üst üste 15. kez Avrupa şampiyonalarında yer alacak.

EN İYİ DERECE GÜMÜŞ MADALYA

Türkiye, Avrupa şampiyonalarında en iyi derecesini gümüş madalya kazanarak aldı.

Ay-yıldızlı ekip, 2001 yılında Türkiye'de düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda final oynadı. Finalde Yugoslavya'ya kaybeden milli takım tarihinin en iyi Avrupa derecesini elde etti.

A Milli Takım'ın 12 kişilik maç kadrosu:

Cedi Osman, Ercan Osmani, Erkan Yılmaz, Furkan Haltalı, Kenan Sipahi, Melih Tunca, Onuralp Bitim, Ömer Faruk Yurtseven, Sarper David Mutaf, Şehmus Hazer, Yiğit Arslan ve Yiğitcan Saybir

Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, milli takımın aday kadrosunda bulunan Doğuş Özdemiroğlu, Shane Larkin, Kerem Kuthan Konan, Göksenin Köksal, Sadık Emir Kabaca, Muhsin Yaşar ve Furkan Korkmaz'ın bu akşamki maçta forma giymeyeceği duyurulmuştu.

Macaristan: 76 - Türkiye: 81

Salon: Savaria Arena

Hakemler: Boris Krejic (Slovenya), Aleksandar Glisic (Sırbistan), Martin Vulic (Hırvatistan)

Macaristan: Varadi 2, Benke 2, Perl 14, Filipovity 5, Goloman 16, Keller 10, Hanga 9, Vojvodo 14, Lukacs 4

Türkiye: Kenan Sipahi 7, Şehmus Hazer 10, Cedi Osman 33, Ercan Osmani 9, Ömer Faruk Yurtseven 22, Yiğitcan Saybir, Onuralp Bitim, Furkan Haltalı, Erkan Yılmaz, David Mutaf, Yiğit Arslan