Sağlık Turizminde güven artışı için yeni sertifikasyon adımı

Türkiye'de sağlık turizmi yetki belgesi olan sağlık kurumları ile aracı kuruluşların kalite ve akreditasyon süreçlerine katkı sağlamak amacıyla yeni bir dönem başlatıldı.

Bu kapsamda Uluslararası Amerikan Akreditasyon Komisyonu AACI ile Uluslararası Sağlık Turizmi Enstitüsü tarafından hazırlanan GOLDEN PRESTIGE isimli özel değerlendirme rehberleri için iş birliği protokolü imzalandı.

Belirlenen kriterlere uyum sağlayan sağlık turizmi tesislerinin sertifikalandırılmaları sayesinde sağlık turistlerinin daha güvenli ve istekli bir şekilde ülkemizi tercih etmesine katkı sağlanması hedefleniyor.

Uluslararası Amerikan Akreditasyon Komisyonu AACI Türkiye Temsilcisi Ömer Peşinci ile Uluslararası Sağlık Turizmi Enstitüsü Başkanı Dr. Fatih Seyran tarafından imzalanan iş birliği protokolünün ardından talep eden ve kriterlere uyum sağlayan sağlık turizmi tesislerine GOLDEN PRESTIGE sertifikası verilebileceği açıklandı.