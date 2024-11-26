26 Kasım 2024'ten önemli gündem başlıkları.

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumunun hazırladığı "Filistin'de İnsan Hakları İhlalleri ve Gazze Soykırımı" raporunun tanıtım programına katılacak. Programa Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da iştirak edecek.

(TBMM/13.30)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, MÜSİAD EXPO 2024 Uluslararası Ticaret Fuarı ile Turizm Yatırım Forumu'na katılacak.

(İstanbul/10.00/12.45)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Öğretmenler Odası Buluşması'na katılacak, Valiliği ziyaret edecek, Maarif Kongresi açılışına katılacak, Belediye ve AK Parti İl Başkanlığına ziyarette bulunup, Öğretmenler Korosu konserini takip edecek.

(Erzurum/10.30/12.30/14.00/16.00/16.30/19.00)

2- TBMM'den

- Genel Kurulda, Köy Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlanacak.

- CHP, MHP ve DEM Parti TBMM Grup toplantıları gerçekleştirilecek.

- Plan ve Bütçe Komisyonunda, Milli Savunma Bakanlığının 2025 yılı bütçesi görüşülecek.

(TBMM/15.00/13.30/10.45/12.45/10.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek MÜSİAD Expo'ya katılacak.

(İstanbul/10.00)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, kasım ayı sektörel enflasyon beklentilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler Medeniyetler İttifakı 10'uncu Küresel Forumu'na iştirak edecek.

(Cascais)

2- İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a saldırılarına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs/Beyrut)

GÜNCEL

1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenecek "Stratcom Youth 2024 Küresel İletişimde Gençlik ve Teknoloji: Yeni Dönem" programına katılacak.

(Ankara/09.45)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya kazanan milli atıcılar Yusuf Dikeç ile Şevval İlayda Tarhan'ın katılımıyla düzenlenecek olan "Gençler Bakanlığında" programına iştirak edecek.

(Ankara/14.00)

2- UEFA Konferans Ligi'nin 4. haftasında Moldova ekibi Petrocup'ı konuk edecek RAMS Başakşehir'de teknik direktör Çağdaş Atan ve bir oyuncusu, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek. Lacivert-turunculu ekip son çalışmasını burada yapacak.

(İstanbul/17.00/17.30)

3- Moldova ekibi Petrocup'ın teknik direktörü Andrei Martin ve bir oyuncusu, RAMS Başakşehir müsabakası öncesi Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda basın toplantısı yapacak. Konuk ekip son idmanını burada gerçekleştirecek.

(İstanbul/18.00/18.30)

4- CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi gruplarının üçüncü haftasında, B Grubu'nda Eczacıbaşı Dynavit, Fransa'nın Levallois Paris Saint Cloud takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

(Levallois Perret/22.00)

5- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 11. haftasına, Spor Toto-Güneysu maçıyla devam edilecek.

(Ankara/14.00)