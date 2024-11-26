Etkin denetim için 8 maddelik Genelge yayımlandı
Etkin denetim için 8 maddelik Genelge yayımlandı
Faizsiz Masrafsız 35.000 TL Kredi!
Faizsiz Masrafsız 35.000 TL Kredi!
Sponsorlu İçerik
Kaybolan 70 yaşındaki çift AFAD ekiplerince bulundu
Kaybolan 70 yaşındaki çift AFAD ekiplerince bulundu
16 ilde okullar tatil edildi
16 ilde okullar tatil edildi
Otizmli çocuğa şiddet iddiasına bakanlıktan açıklama
Otizmli çocuğa şiddet iddiasına bakanlıktan açıklama
TBMM Genel Kurulu, bütçe görüşmelerine 9 Aralık'ta başlayacak
TBMM Genel Kurulu, bütçe görüşmelerine 9 Aralık'ta başlayacak
Malatya'da 4,6 büyüklüğünde deprem
Malatya'da 4,6 büyüklüğünde deprem
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu için çember daralıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu için çember daralıyor
Piyasada 50 dolar paniği! Kimse almıyor
Piyasada 50 dolar paniği! Kimse almıyor
'Şiddet içeren yayınlara ağır müeyyideler uygulamaya devam edeceğiz'
'Şiddet içeren yayınlara ağır müeyyideler uygulamaya devam edeceğiz'
MEB'in resmi yazısı ortaya çıktı: Kreş adı altında anaokulu açılmış
MEB'in resmi yazısı ortaya çıktı: Kreş adı altında anaokulu açılmış
GSS borçlarına dair kanun teklifi TBMM'ye sunuldu
GSS borçlarına dair kanun teklifi TBMM'ye sunuldu
11 il için 'sarı' uyarı: Yoğun kar yağışına dikkat
11 il için 'sarı' uyarı: Yoğun kar yağışına dikkat
Kars'ta soba zehirlenmesi: Anne ve 4 çocuğu hastanelik oldu
Kars'ta soba zehirlenmesi: Anne ve 4 çocuğu hastanelik oldu
Bakan Tekin'den İmamoğlu'na cevap: Belediyeler anaokulu açamaz
Bakan Tekin'den İmamoğlu'na cevap: Belediyeler anaokulu açamaz
DMM'den 'Belediyelerin açtığı kreşler kapatılacak' iddiasına açıklama
DMM'den 'Belediyelerin açtığı kreşler kapatılacak' iddiasına açıklama
Erdoğan: Kadına el kaldıran mutlaka cezasını çekmeli
Erdoğan: Kadına el kaldıran mutlaka cezasını çekmeli
Asgari ücret ve memur zammı hangi kalemleri etkileyecek?
Asgari ücret ve memur zammı hangi kalemleri etkileyecek?
Bakan Uraloğlu: 75 milyon sosyal medya kullanıcısı var
Bakan Uraloğlu: 75 milyon sosyal medya kullanıcısı var
İstanbul'da seri cinayet! 7 kişiyi öldürdü
İstanbul'da seri cinayet! 7 kişiyi öldürdü
Kılıçlı yeminde 5 teğmen ve 3 subay için disiplin süreci başladı
Kılıçlı yeminde 5 teğmen ve 3 subay için disiplin süreci başladı
Emeklilik maaşı çalıştıkça düşüyor!
Emeklilik maaşı çalıştıkça düşüyor!
Sürücüler dikkat! Trafik sigortasında yeni dönem başlıyor
Sürücüler dikkat! Trafik sigortasında yeni dönem başlıyor
İstanbul'da kiralar fırladı, küçük esnaf kepenk kapattı
İstanbul'da kiralar fırladı, küçük esnaf kepenk kapattı
İstanbul Valiliği duyurdu: Bazı metro istasyonları ulaşıma kapatılacak
İstanbul Valiliği duyurdu: Bazı metro istasyonları ulaşıma kapatılacak
23 ilde eğitime 1 gün ara verildi
23 ilde eğitime 1 gün ara verildi
Stokçuların planı tutmadı
Stokçuların planı tutmadı
Teklif Meclis'e geliyor! GSS borçları silinecek
Teklif Meclis'e geliyor! GSS borçları silinecek
Asgari ücret pazarlığı haftaya başlıyor
Asgari ücret pazarlığı haftaya başlıyor
Kabine toplanıyor! İşte gündemdeki maddeler
Kabine toplanıyor! İşte gündemdeki maddeler
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Etkin denetim için 8 maddelik Genelge yayımlandı

Cumhurbaşkanlığı, Rehberlik, Teftiş ve Denetim Faaliyetlerinin Düzenli ve Etkin Bir Şekilde Yerine Getirilmesi amacıyla 8 maddelik bir genelge yayımladı. Genelgede, "Yapılacak denetlemeler denetim dışı alan bırakılmayacak şekilde, tam bir tarafsızlıkla yerine getirilecektir."ifadesi yer aldı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 26 Kasım 2024 00:10, Son Güncelleme : 26 Kasım 2024 00:12
Yazdır
Etkin denetim için 8 maddelik Genelge yayımlandı

Cumhurbaşkanlığının 2024/14 sayılı Genelgesi 26.11.2024 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı. Genelgede; rehberlik, teftiş ve denetim faaliyetlerinin düzenli ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi amacıyla bazı tedbirlere yer verildi. Genelgede, "Yapılacak denetlemeler denetim dışı alan bırakılmayacak şekilde, tam bir tarafsızlıkla yerine getirilecektir." ifadesi yer aldı.

İşte yayımlanan 2024/14 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

Cumhurbaşkanlığından:
Konu: Rehberlik, Teftiş ve Denetim Faaliyetlerinin
Düzenli ve Etkin Bir Şekilde Yerine Getirilmesi

GENELGE
2024/14
Kamu yönetimi sistemimizde vatandaş odaklı devlet anlayışı esas alınarak; kamu hizmetlerinin etkin, verimli, saydam ve hesap verebilir şekilde yürütülmesi, eğitim, sağlık, gıda, ticaret gibi alanlar başta olmak üzere sunulan tüm hizmetlerin vatandaşların hak ve menfaatlerini koruyacak şekilde icra edilmesi ve denetlenmesi, gerekli koordinasyonun sağlanarak hizmet sunum kapasitesinin sürekli geliştirilmesi elzemdir.
Bu çerçevede yerine getirilen rehberlik, teftiş ve denetim faaliyetlerinin esas amacı; kamu hizmetlerinin sunumunda değişen ve gelişen şartlara göre sorunları ve çözümlerini tespit edip, uygulanmasına rehberlik ederek kamu kurum ve kuruluşlarının hizmetlerinin iyileştirilmesini ve geliştirilmesini sağlamaktır.
Bu kapsamda kamu kurum ve kuruluşları ile bunların rehberlik, teftiş ve denetimle görevli birimlerinin etkin bir şekilde faaliyet yürütmeleri ve aşağıda belirtilen hususlara titizlikle riayet etmeleri gerekmektedir;
1- Vatandaşa temas eden faaliyetlerin izlenmesi, kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde talep ve ihtiyaçların en hızlı şekilde usulüne uygun karşılanması, hizmet memnuniyetinin artırılması, hizmet sunulan tüm alanlarda her türlü işlem ve uygulamanın ilgili mevzuata uygun icra edilmesi ve denetlenmesi sağlanacaktır. Sorunların mahallinde hızlıca ve ilk elden çözüleceğine dair kamu yönetimine duyulan güven ve itimat korunacaktır.
2- Kamu kurum ve kuruluşlarının hizmet kalitesi ve performansının artırılması amacıyla denetim görevi esnasında kamu hizmetinin gerekleriyle bağdaşmayan usul, yöntem ve uygulamalar tespit edilerek eksiklik veya hataların öncelikle yerinde giderilip düzeltilmesi sağlanacak, bu konuda ilgili kuramlara ve personele rehberlik edilecektir.
3- Statüsüne bakılmaksızın tüm kamu görevlilerinin verilen görevleri laytkıyia ifasını teminen hiyerarşik amirlerince; niteliklerine uygun birim ve görevlerde çalıştırılması, çalışma disiplininin sağlanması. iş heyecanını ve motivasyonunu zinde tutacak tedbirlerin alınması hususları denetim faaliyetlerinde takip edilecektir.
4- Tüm kamu kaynaklarının azami tasarruf ve verimlilik esasına göre kullanılıp kullanılmadığı kontrol edilecektir.
5- Kamu kurum ve kuruluşlarının rehberlik, teftiş ve denetimle görevli birimleri, görevleri kapsamındaki denetlemelerini teknolojik imkanları da kullanmak suretiyle düzenli olarak yapacaklardır. Yapılacak denetlemeler denetim dışı alan bırakılmayacak şekilde, tam bir tarafsızlıkla yerine getirilecektir.
6- Vatandaşların usulüne uygun müracaat ve şikayetleri üzerinde hassasiyetle durulacak; kamu kurum ve kuruluşlarına intikal eden başvuru ve ihbarlara ilişkin gerekli inceleme, denetim veya soruşturmalara derhal başlanacak, sorumluları hakkında gerekli idari ve cezai işlemler gecikmeksizin uygulanacaktır.
7- Görevleri sırasında gerekli yardım, bilgi, evrak, kayıt ve belgeleri istemeye yetkili olan denetim görevlilerinin bu kapsamdaki istekleri ilgili mevzuat çerçevesinde ivedilikle yerine getirilecektir.
8- Kamu kurum ve kuruluşlarının inceleme ve denetleme faaliyetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi amacıyla rehberlik, teftiş ve denetimle görevli birimlerin çalışmalarının takibi ve koordinasyonu ile ilgili işlemler Devlet Denetleme Kurulu tarafından yapılacaktır. Söz konusu birimler, yıllık çalışma programları ile faaliyet raporlarını Devlet Denetleme Kurulu'na göndereceklerdir. Bunların düzenli izlenmesi ve değerlendirilmesi için gerekli takip sistemi oluşturulacaktır.
Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

25 Kasım 2024
Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber