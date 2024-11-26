Ankara'da kar yağışı gece boyu devam etti

Ankara'da 2 gün önce başlayan ve belirli aralıklarla yağmaya devam eden kar, gece saatlerinde başkentin kuzeyinde etkili oldu. Park halindeki araçlar başta olmak üzere, parklar, ağaçlar ve yollar karla kaplandı. Kar yağışı sırasında belediye ekipleri yolları tuzlama çalışması yaptı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan verilerde ise kar yağışının sabaha kadar süreceği bildirildi.