Öğretmen ikizler! Aynı puanı alıp aynı şehre atandılar

20 bin öğretmen ataması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı programla yapıldı. Açıklanan sonuçlara göre eğitim hayatları boyunca sadece üniversitede farklı şehirde okuyan tek yumurta ikizleri Mekke Garipoğlu ve Medine Garipoğlu hayalini kurdukları öğretmenlik mesleğini de aynı şehirde yapacak. Mekke Garipoğlu, 26'ncı tercihi olan Şanlıurfa Haliliye'deki bir ortaokula atandı. Medine Garipoğlu ise sisteme düşen sonuçlara göre 28'inci tercihi olan Şanlıurfa Eyyübiye'de bir ortaokulu kazandı. Üstelik ikizlerin branşı da aynı... İkisi de müzik öğretmeni olarak Şanlıurfa'da görev yapacak. Sorularımızı cevaplayan ikizler, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kazandıklarına dair mesajı da 5 saniye aralıklarla aldıklarını söyledi.

BRANŞLARI DA AYNI



"Mutluluğumu tarif edecek bir cümle bulamıyorum" diyen Mekke Garipoğlu "Harran Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Anabilim Dalı'ndan mezun oldum. İkizim Medine ise Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Türk Musiki Devlet Konservatuvarı'ndan mezun... KPSS'ye birlikte hazırlandık. İkimiz de aynı puanı aldık. 23 Kasım 2024'te 5 saniye aralıkla gelen SMS ile aynı şehrin merkez ilçelerine atandığımızı öğrendik. İkimiz de köy okullarında görev yapacağız, köylerimiz aynı güzergahta olduğu için aynı evde kalmayı planlıyoruz. Bu önemli görevi layıkıyla yapmak için gayret edeceğiz" ifadelerini kullandı.

MAHMUT ÖZAY