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Devletin kızları üniversiteli oldu

Şırnak'ta terhisine 20 gün kala 7 Ekim 2007 tarihinde Gabar Dağı'nda 12 silah arkadaşıyla birlikte şehit düşen Piyade Onbaşı Kasım Aksoy'un cenazesinde yalın ayak ve yırtık çoraplarıyla görüntülenen kızları Güneş ve Zeliha Türkiye'yi yasa boğmuştu. O tarihte 2 ve 3 yaşında olan kızlara ve anneye devlet sahip çıktı. Ve o kızlar devletin de desteğiyle okudu, üniversiteyi kazandı.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 26 Kasım 2024 08:10, Son Güncelleme : 26 Kasım 2024 08:11
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Devletin kızları üniversiteli oldu

Piyade Onbaşı Kasım Aksoy terhisine 20 gün kala 7 Ekim 2007 tarihinde Şırnak'ın Gabar Dağı'nda birliğin pusuya düşürülmesi soncu 12 silah arkadaşıyla birlikte şehit oldu.

Şehit Kasım Aksoy'un o dönem 2 ve 3 yaşında olan kızları Zeliha ile Güneş Aksoy, cenaze törenine yakınlarının kucağında yalın ayak ve yırtık çorapla katılmış ve tüm ülkeyi ağlatmıştı.

Yürek burkan görüntünün ardından yardım kampanyaları düzenlendi ve devlet şehit ailesine sahip çıktı. Karaköprü ilçesinde kızlara birer daire satın alındı.

Şehidin 2 kardeşi kamu kurumlarında işe yerleştirilirken Beşat Mahallesi'ndeki ilkokula da Şehit Kasım Aksoy'un adı verilmişti. Irak'ın kuzeyine 21 Şubat 2008 tarihinde başlatılan kara harekatına da şehit onbaşının kızlarından Güneş'in adı verilmişti.

ÜNİVERSİTELİ OLDULAR

Şehit kızları Zeliha ve Güneş Aksoy ilkokulu Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Beşaltı mahallesinde babalarının isminin verildiği okulda okudu.

Devlet kendilerine Karaköprü ilçesinde ev alınca şehit kızları anneleri ile birlikte burada yaşamaya başladı. Kızlar devletin de desteğiyle lise öğrenimlerini tamamlayıp üniversiteli oldular.

Güneş Aksoy (20) Gaziantep Hasan Kalyoncu Üniversitesi okul öncesi öğretmenliği 2 sınıfta öğrenim görürken, Zeliha Aksoy (18) Ankara Medipol Üniversitesi hemşirelik bölümü 1.sınıfta öğrenim görüyor.

Beşat Mahallesi'ndeki babalarının mezarını zaman zaman ziyaret edip dua eden şehit kızları, "Bizi babasız bırakan hainlerin sonu geldi. Devlet başta babamız olmak üzere şehitlerimizin kanını yerde bırakmadı.

Babamız şehit olduğunda biz çok küçüktük babasız büyüdük ama devletimiz bize sahip çıktı. Annemiz bize hem annelik hem babalık yaptı amcalarımız da bize destek verdiler.

Okuduk üniversiteyi kazandık okuyup devletimize ve milletimize faydalı olmak istiyoruz"dediler.

DEVLETİMİZ YARDIM ETTİ

Güneş Aksoy, "Ben ilkokuldayken hayalim öğretmen olmaktı çok şükür şu anda Gaziantep Hasan Kalyoncu üniversitesinde okul öncesi öğretmenliği okuyorum. Amacım mezun olup özelikle benim gibi babasız kalan çocukları okutmak istiyorum" dedi.

Zeliha Aksoy ise, " Benim de en büyük hayalim hemşire olmaktı. Şu anda Ankara Medipol üniversitesi hemşirelik bölümü 1.sınıfta okuyorum. İnşallah buradan mezun olup muhtaç olan hastalara hizmet etmek ve şehit babama dua almak istiyorum" diye konuştu.

Kızlarına hem annelik hem babalık yapan şehit eşi Fatma Aksoy ise, "Babaları şehit olduğunda kızlarım çok küçüktü. Şimdi büyüdüler üniversiteyi kazandılar, bizi gururlandırdılar.İnşallah okulu bitirip kendi hayatlarını kurarlar. Bugüne kadar devlerimiz bize her türlü desteği verdi vermeye de devam ediyorlar. Allah devletimizden razı olsun" dedi.

Şehit Kasım Aksoy'un kardeşi Ömer Aksoy da "Yeğenlerim şehit abimin emanetidir. Onlara gözümüz gibi bakıyoruz. Sağ olsun devletimiz de yardım etti biz her zaman devletimizin yanındayız. Vatanımız bayrağımız için can vermeye hazırız" dedi.

MEHMET YILDIRIM



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