Öğrenci alımı olmayan bölüme adrese teslim ilan!

"Nemrud, Hz. İbrahim'i ateşe atıp yakmak ister. Kocaman bir ateş yakılır, alevler göğe yükselir. Bunu haber alan küçük bir karınca, ağzına bir damla su alır ve hararetli bir şekilde koşmaya başlar. Onu gören diğer bir karınca sorar; "Nereye gidiyorsun böyle?"

- İbrahim'i ateşe atmışlar. Yakılan ateşi söndürmek için su taşıyorum.

- Ama senin taşıdığın su onu söndürmez.

- Olsun... Ben, en azından safımı belli etmiş olurum..."



Safımızı belli etmek için çok uzun yıllardır kamu kurumlarındaki kişiye özel ilanları, usulsüz alımları ve mevzuata aykırı birçok işi bu mecra üzerinden sizlerle paylaşıyoruz.

Sivrisinekler öldürülmekle bitmediği gibi bataklığı kurutmaya dertli çok insan da göremiyoruz.

Üzücü olan her geçen gün bataklığın daha geniş bir alanda hakimiyet kurması.

Bu dertli ve sitemkar girişten sonra, üzülerek ifade etmek isteriz ki yine bir üniversitemizin adrese teslim akademik ilanını sizlerle paylaşmak isteriz. Paylaşmak istememizin sebebi yine sivrisineği öldürmeye niyetlenmek; yoksa bataklığın kuruyacağına dair ne yazık ki bir inancımız kalmadı.



Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitemiz tarafından 21 Kasım 2024 tarihinde farklı alanlarda Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrosu ilan edilmiştir.

Söz konusu kadrolardan Orman Fakültesi Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümü Yaban Hayatı Ekolojisi Anabilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi kadrosunu üç farklı başlıkta sırasıyla eleştireceğiz.

A) YABAN HAYATI BÖLÜMÜNÜN ÖĞRENCİ ALIMINA KAPALI OLMASI

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Orman Fakültesi Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümünün web sayfasını incelediğimizde; halihazırda 2 Profesör ve 2 Doçent olmak üzere toplam 4 öğretim üyesinin görev yaptığını görüyoruz.

İlgili bölümün asgari kadro yeterlikleri açısından öğrenci alımı şartları taşımasına karşılık, YKS yerleştirme sonuçlarına baktığımızda bölümün öğrenci alımına kapalı olduğunu görüyoruz.

Söz konusu bölümde doktorasını tamamlamış bir araştırma görevlisi de görev yapmadığına göre, öğrenci alımı olmayan bölüme "dışarıdan" atama yapılmak üzere kadro ilanı verildiği görülmektedir.

Bu durum, Cumhurbaşkanlığı Tasarruf Genelgeleriyle çerçevesi çizilen her türlü kamu kaynaklarının etkin, ekonomik ve verimli uygulanmasına zıt bir karar olarak göze çarpmaktadır.

B) YABAN HAYATI ALANI YERİNE MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK MEZUNU DOKTORALI ADAYIN ALINMASI



Ülkemizde Yaban Hayatı Bölümleri çok sınırlı bir akademik yapı içerisinde bulunmaktadır. Karadeniz Teknik, Kastamonu, Düzce ve Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversiteleri bunların başında gelmektedir.

Özel bir ihtisas alanı olarak göze çarpan bu alanda Yaban Hayatı üzerine doktora eğitimini tamamlamış kişilere başvuru imkanı verilmemesi son derece üzücüdür.

Tarım ve Orman Bakanlığınca da özel önem verilen yaban hayatı çalışmalarında alanında uzman akademik kadroların istihdam edilmemesi, bu konuda halihazırda bilimsel çalışmalarını yürüten insan kaynağı üzerinde ciddi bir motivasyon kaybına sebebiyet verecektir.



C) İLANDA YÖNETMELİĞE AYKIRI OLARAK ÖZEL ŞARTLARA YER VERİLMESİ



Bilindiği üzere, Yükseköğretim Kurulu tarafından çıkartılan "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği"nin "Genel Şartlar" başlıklı 3 üncü maddesinin 3 üncü fıkrasında "İlana başvuru koşulu olarak adayların lisansüstü tez veya uzmanlık tezi adlarının bir kısmı veya tamamı yazılamayacağı gibi ilanda sadece belirli bir adayı tanımlayan özel şartlara da yer verilemez." şartı bulunmaktadır.

Söz konusu ilan şartında özel şart olarak yer verilen; "protist patojenler" üzerine Yükseköğretim Kurulu tez merkezinde yapılan taramaya göre ülkemizde gerçekleştirilmiş tek bir doktora tezi bulunmaktadır.

Tüm bu ayrıntılı açıklamalar çerçevesinde, ilanın gerek kamu tasarrufları yönünden gerekse genel ve özel şartlar yönünden gözden geçirilmesi ve kapsamlı olarak değerlendirilmesi elzemdir.

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi yönetiminin ilgisi, bilgisi ve dikkatine sunarız.

