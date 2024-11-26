TFF'den Galatasaray'ın erteleme talebine ret

TCMB açıkladı: Sektörel enflasyon beklentileri belli oldu!
TCMB açıkladı: Sektörel enflasyon beklentileri belli oldu!
Faizsiz Masrafsız 35.000 TL Kredi!
Faizsiz Masrafsız 35.000 TL Kredi!
Sponsorlu İçerik
Liste güncellendi! Çikolatada ilaç, sucukta tek tırnaklı eti
Liste güncellendi! Çikolatada ilaç, sucukta tek tırnaklı eti
Erdoğan'dan teğmenler için 'çok sert gitmeyin!' talimatı
Erdoğan'dan teğmenler için 'çok sert gitmeyin!' talimatı
TBMM'de bütçe görüşmeleri başlıyor! İşte görüşme takvimi
TBMM'de bütçe görüşmeleri başlıyor! İşte görüşme takvimi
Devletin kızları üniversiteli oldu
Devletin kızları üniversiteli oldu
İki bakanlıkla görüşüldü: Altın ihracatına özel kota geliyor!
İki bakanlıkla görüşüldü: Altın ihracatına özel kota geliyor!
Gayrimenkule yeni vergi sistemi!
Gayrimenkule yeni vergi sistemi!
20 ilde okullar tatil edildi
20 ilde okullar tatil edildi
Kaybolan 70 yaşındaki çift AFAD ekiplerince bulundu
Kaybolan 70 yaşındaki çift AFAD ekiplerince bulundu
Otizmli çocuğa şiddet iddiasına bakanlıktan açıklama
Otizmli çocuğa şiddet iddiasına bakanlıktan açıklama
TBMM Genel Kurulu, bütçe görüşmelerine 9 Aralık'ta başlayacak
TBMM Genel Kurulu, bütçe görüşmelerine 9 Aralık'ta başlayacak
Malatya'da 4,6 büyüklüğünde deprem
Malatya'da 4,6 büyüklüğünde deprem
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu için çember daralıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu için çember daralıyor
Piyasada 50 dolar paniği! Kimse almıyor
Piyasada 50 dolar paniği! Kimse almıyor
'Şiddet içeren yayınlara ağır müeyyideler uygulamaya devam edeceğiz'
'Şiddet içeren yayınlara ağır müeyyideler uygulamaya devam edeceğiz'
MEB'in resmi yazısı ortaya çıktı: Kreş adı altında anaokulu açılmış
MEB'in resmi yazısı ortaya çıktı: Kreş adı altında anaokulu açılmış
GSS borçlarına dair kanun teklifi TBMM'ye sunuldu
GSS borçlarına dair kanun teklifi TBMM'ye sunuldu
11 il için 'sarı' uyarı: Yoğun kar yağışına dikkat
11 il için 'sarı' uyarı: Yoğun kar yağışına dikkat
Kars'ta soba zehirlenmesi: Anne ve 4 çocuğu hastanelik oldu
Kars'ta soba zehirlenmesi: Anne ve 4 çocuğu hastanelik oldu
Bakan Tekin'den İmamoğlu'na cevap: Belediyeler anaokulu açamaz
Bakan Tekin'den İmamoğlu'na cevap: Belediyeler anaokulu açamaz
DMM'den 'Belediyelerin açtığı kreşler kapatılacak' iddiasına açıklama
DMM'den 'Belediyelerin açtığı kreşler kapatılacak' iddiasına açıklama
Erdoğan: Kadına el kaldıran mutlaka cezasını çekmeli
Erdoğan: Kadına el kaldıran mutlaka cezasını çekmeli
Asgari ücret ve memur zammı hangi kalemleri etkileyecek?
Asgari ücret ve memur zammı hangi kalemleri etkileyecek?
Bakan Uraloğlu: 75 milyon sosyal medya kullanıcısı var
Bakan Uraloğlu: 75 milyon sosyal medya kullanıcısı var
İstanbul'da seri cinayet! 7 kişiyi öldürdü
İstanbul'da seri cinayet! 7 kişiyi öldürdü
Kılıçlı yeminde 5 teğmen ve 3 subay için disiplin süreci başladı
Kılıçlı yeminde 5 teğmen ve 3 subay için disiplin süreci başladı
Emeklilik maaşı çalıştıkça düşüyor!
Emeklilik maaşı çalıştıkça düşüyor!
Sürücüler dikkat! Trafik sigortasında yeni dönem başlıyor
Sürücüler dikkat! Trafik sigortasında yeni dönem başlıyor
İstanbul'da kiralar fırladı, küçük esnaf kepenk kapattı
İstanbul'da kiralar fırladı, küçük esnaf kepenk kapattı
Ana sayfaHaberler Spor

TFF'den Galatasaray'ın erteleme talebine ret

TFF, Galatasaray'ın Eyüpspor maçı için yaptığı erteleme talebini reddetti. Mücadele ilk belirlenen tarihte oynanacak.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 26 Kasım 2024 09:13, Son Güncelleme : 26 Kasım 2024 09:19
Yazdır
TFF'den Galatasaray'ın erteleme talebine ret

Galatasaray, Avrupa Ligi'nde perşembe günü Hollanda'da çıkacağı AZ Alkmaar deplasmanı nedeniyle, Süper Lig'deki 14. hafta maçının pazartesiye ertelenmesini istemişti.

Başvuruyu değerlendiren Türkiye Futbol Federasyonu, takvimi değiştirmedi.

Galatasaray-Eyüpspor maçı, daha önce planlandığı gibi pazar günü saat 19'da başlayacak.

AZ Alkmaar-Galatasaray maçı ise 28 Kasım Perşembe saat 20.45'te oynanacak.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber