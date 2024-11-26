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Erdoğan'dan teğmenler için 'çok sert gitmeyin!' talimatı

Gazeteci Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e teğmenler soruşturmasında 'Çok sert gitmeyin' talimatı verdiğini yazdı.

Haber Giriş : 26 Kasım 2024 09:25, Son Güncelleme : 26 Kasım 2024 10:18
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Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, "Erdoğan: Teğmenler konusunda çok sert gitmeyin" başlıklı yazısında, dün korsan yemin yapan teğmenlerin Yüksek Disiplin Kurulu'nda savunma yaptıklarını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in bundan daha önce yaptıkları bir değerlendirmeyi aktaran Selvi'nin yazısının ilgili kısmı şöyle:

"Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, teğmenlerle ilgili soruşturma hakkında açıklama yapıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin temel özelliğinin disiplin olduğunu belirterek, teğmenlerin ısrarlı bir şekilde ve planlı olarak disipline aykırı hareket ettiklerinin tespit edildiğini anlatıyor.

Israrlı disiplinsizlik

Teğmenlerin okudukları yemin metninin 2023 tarihli yönerge ile kaldırıldığını, teğmenlerin bu metni okumak için ısrarlı bir şekilde başvuruda bulunduklarını ancak kabul edilmediğini belirterek, buna rağmen organize olarak yemin metnini okuduklarını anlatıyor. "Türk Silahlı Kuvvetleri'nde disiplinden taviz veremeyiz" diyor.

Cunta faaliyetleri bitmemiş

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in açıklamalarından sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli bir değerlendirme yaparak şöyle konuşuyor: "Bizim dönemimizde bu tür oluşumların, cunta faaliyetlerinin bittiğini düşünüyordum. Çünkü askeri vesayetle mücadele ettik, darbelerle mücadele ettik. Artık Türk Silahlı Kuvvetleri'nde bu işlerin bittiğini düşünüyordum. Demek ki bitmemiş. Bunların içeride ve dışarıda bağlantıları ortaya çıktı. Buna üzüldüm. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde bu tür oluşumlara müsamaha gösteremeyiz. Oysa bu dönem üç kız birinci oldu. Bu gururu yaşadık. Törenlere katılıp kendilerine plaketlerini verdim. Kendileriyle sohbet ettim. Bu kızlar Anadolu'yu yansıtıyor dedim. Ama bu sevinci tam olarak yaşayamadan yemin olayı ortaya çıktı."

Erdoğan'ın talimatı

Erdoğan konuşmasını tamamladıktan sonra Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e dönerek, "Çok sert gitmeyin" diye talimat veriyor.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu değerlendirmeleri ışığında birkaç noktaya dikkatinizi çekmek istiyorum."

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