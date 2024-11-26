Liste güncellendi! Çikolatada ilaç, sucukta tek tırnaklı eti
Tarım ve Orman Bakanlığı, sağlığı tehlikeye atan ve taklit tahşiş gıdalar listesini yeniledi. Listeye 8 yeni ürün eklendi. Çikolata ve kakao ürünlerde ilaç etken madde, sucukta et yerine tek tırnaklı eti tespit edildi. İşte bakanlık tarafından yayınlanan yeni liste...
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 26 Kasım 2024 09:40, Son Güncelleme : 26 Kasım 2024 09:44
Tarım ve Orman Bakanlığı gıdada sahteciliğin önüne geçmek için numuneler alarak laboratuvar testlerine devam ediyor.
Bakanlık, "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresindeki bilgilere ekleme yaptı. Taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürün sayısı 765'e, sağlığı tehlikeye atan ürün sayısı da 156'ya yükseldi.
Yapılan son testlerde çikolata ve kakao ürünleri ve alkolsüz içeceklerde ilaç etken madde, sucukta et yerine tek tırnaklı eti tespit edildi.
Tereyağ ve kaşar peynirde bitkisel yağ, baharatta da yabancı madde tespit edildi.