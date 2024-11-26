Altının gramı 2 bin 921 liradan işlem görüyor

Dün, ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,8 azalışla 2 bin 920 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne yatay seyirle başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla önceki kapanışının hemen üstünde 2 bin 921 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 5 bin 10 liradan, Cumhuriyet altını 19 bin 550 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralar önceki kapanışına göre yüzde 0,2 azalışla 2 bin 626 dolardan işlem görüyor.

ABD'de yeniden başkan seçilen Donald Trump'ın izleyeceği politikaların ekonomi üzerindeki olası etkilerine ilişkin soru işaretleri varlığını korurken, Trump'ın kabinede görev vereceği isimleri açıklamaya başlaması, siyasi belirsizliklerin sınırlı da olsa giderilmesine yardımcı oldu.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in aralıkta yüzde 56 ihtimalle 25 baz puan faiz indirimine gideceği tahmin edilirken, yüzde 44 ihtimalle politika faizini sabit tutacağı öngörülüyor.

Öte yandan, ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail ile Lübnan arasında ateşkes anlaşması sağlamaya "yakın" olduklarını ancak henüz kesinleşmediğini açıkladı. Lübnanlı milletvekili Kasım Haşim'in, İsrail ile yakın zamanda ateşkes anlaşmasına varılacağını, anlaşmanın neredeyse tamamlandığını ve 36 saat içinde duyuru yapılabileceğini söylemesiyle, güveli liman olarak görülen varlıklara talep törpülendi.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD'de yeni konut satışları, New York Fed tüketici güven endeksi ve FOMC toplantı tutanaklarının takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 600 dolar seviyesinin destek, 2 bin 660 dolar seviyesinin direnç konumunda olduğunu bildirdi.