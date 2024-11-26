Bakan Tekin: 2025 içinde 300 bin öğretmenimiz unvan almış olacak
Bakan Tekin: 2025 içinde 300 bin öğretmenimiz unvan almış olacak
Faizsiz Masrafsız 35.000 TL Kredi!
Faizsiz Masrafsız 35.000 TL Kredi!
Sponsorlu İçerik
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
Polat çiftine yeni iddianame: 510 milyon lira kamu zararı tespit edildi!
Polat çiftine yeni iddianame: 510 milyon lira kamu zararı tespit edildi!
Türkiye genelinde 85 bin 128 açık iş ilanı var
Türkiye genelinde 85 bin 128 açık iş ilanı var
Bahçeli'den DEM Parti ile İmralı'ya görüşme çağrısı
Bahçeli'den DEM Parti ile İmralı'ya görüşme çağrısı
Erdoğan, 'üç ayrı eylem planı' açıklayacak
Erdoğan, 'üç ayrı eylem planı' açıklayacak
TCMB açıkladı: Yıllık enflasyon beklentileri geriledi
TCMB açıkladı: Yıllık enflasyon beklentileri geriledi
Liste güncellendi! Çikolatada ilaç, sucukta tek tırnaklı eti
Liste güncellendi! Çikolatada ilaç, sucukta tek tırnaklı eti
Erdoğan'dan teğmenler için 'çok sert gitmeyin!' talimatı
Erdoğan'dan teğmenler için 'çok sert gitmeyin!' talimatı
TBMM'de bütçe görüşmeleri başlıyor! İşte görüşme takvimi
TBMM'de bütçe görüşmeleri başlıyor! İşte görüşme takvimi
Devletin kızları üniversiteli oldu
Devletin kızları üniversiteli oldu
İki bakanlıkla görüşüldü: Altın ihracatına özel kota geliyor!
İki bakanlıkla görüşüldü: Altın ihracatına özel kota geliyor!
Gayrimenkule yeni vergi sistemi!
Gayrimenkule yeni vergi sistemi!
20 ilde okullar tatil edildi
20 ilde okullar tatil edildi
Kaybolan 70 yaşındaki çift AFAD ekiplerince bulundu
Kaybolan 70 yaşındaki çift AFAD ekiplerince bulundu
Otizmli çocuğa şiddet iddiasına bakanlıktan açıklama
Otizmli çocuğa şiddet iddiasına bakanlıktan açıklama
TBMM Genel Kurulu, bütçe görüşmelerine 9 Aralık'ta başlayacak
TBMM Genel Kurulu, bütçe görüşmelerine 9 Aralık'ta başlayacak
Malatya'da 4,6 büyüklüğünde deprem
Malatya'da 4,6 büyüklüğünde deprem
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu için çember daralıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu için çember daralıyor
Piyasada 50 dolar paniği! Kimse almıyor
Piyasada 50 dolar paniği! Kimse almıyor
'Şiddet içeren yayınlara ağır müeyyideler uygulamaya devam edeceğiz'
'Şiddet içeren yayınlara ağır müeyyideler uygulamaya devam edeceğiz'
MEB'in resmi yazısı ortaya çıktı: Kreş adı altında anaokulu açılmış
MEB'in resmi yazısı ortaya çıktı: Kreş adı altında anaokulu açılmış
GSS borçlarına dair kanun teklifi TBMM'ye sunuldu
GSS borçlarına dair kanun teklifi TBMM'ye sunuldu
11 il için 'sarı' uyarı: Yoğun kar yağışına dikkat
11 il için 'sarı' uyarı: Yoğun kar yağışına dikkat
Kars'ta soba zehirlenmesi: Anne ve 4 çocuğu hastanelik oldu
Kars'ta soba zehirlenmesi: Anne ve 4 çocuğu hastanelik oldu
Bakan Tekin'den İmamoğlu'na cevap: Belediyeler anaokulu açamaz
Bakan Tekin'den İmamoğlu'na cevap: Belediyeler anaokulu açamaz
DMM'den 'Belediyelerin açtığı kreşler kapatılacak' iddiasına açıklama
DMM'den 'Belediyelerin açtığı kreşler kapatılacak' iddiasına açıklama
Erdoğan: Kadına el kaldıran mutlaka cezasını çekmeli
Erdoğan: Kadına el kaldıran mutlaka cezasını çekmeli
Asgari ücret ve memur zammı hangi kalemleri etkileyecek?
Asgari ücret ve memur zammı hangi kalemleri etkileyecek?
Ana sayfaHaberler Siyasi

Erdoğan, 'üç ayrı eylem planı' açıklayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önümüzdeki günlerde Yargı Reformu Strateji Belgesi, GAP Eylem Planı ve yeni anayasa ile ilgili üç önemli, 'eylem planı' açıklayacak. Anayasa çağrısını yapacak, yeni anayasanın çalışma startını verecek.

Haber Giriş : 26 Kasım 2024 10:55, Son Güncelleme : 26 Kasım 2024 10:56
Yazdır
Erdoğan, 'üç ayrı eylem planı' açıklayacak

Ekonomi'den Besti Karalar'ın haberine göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması beklenen, 2024-2028 dönemini kapsayacak olan Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin hazırlıkları tamamlandı. Strateji belgesi ile adalete erişimi güçlendiren, hukukun üstünlüğünü esas alan, gecikmeyen ve öngörülebilir bir adalet sistemiyle ilgili çok önemli düzenlemeler yer alıyor.

Strateji belgesinde; ceza adaleti sistemi, suç ve suçluyla mücadele, toplumu suçtan korumaya yönelik soruşturma, kovuşturma gerekse infaz aşamasıyla ilgili düzenlemeler yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Yargı Reformu Strateji Belgesini açıklamasının ardından, 10. Yargı Paketi Meclis'e gelecek. Paket ceza adaleti sistemiyle ilgili olacak.

GAP Eylem Planı

Erdoğan'ın, Şanlıurfa'da açıklaması beklenen, Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Eylem Planı çalışmaları da tamamlandı.

Eylem Planı ile; GAP illerinde su kanallarından, yeni barajlara ve tarımsal alanların verimli kullanılması ve ürün çeşitliliğini artırma konusunda yeni adımlar atılacak. Yeni yer altı kaynakları, mevcutlara kazandırılacak. O illerin tarımsal potansiyelini en üst seviyeye çıkarmak için alt yapı çalışmaları hızlandırılacak. Ürün çeşitliliğini sağlama açısından GAP içerisindeki iller de yeni projeler hayata geçirilecek. Verimli tarım tespitleri yapılarak destekler sağlanacak ve ürün çeşitliliği artırılacak. GAP Eylem planıyla, yeni ihtiyaçlar doğrultusunda yeni ek projeler geliştirilecek. Azalan su kaynaklarına yeni kaynaklar eklenecek.

'Yeni anayasa çalışmaları resmen başlayacak'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı önemli başlıklardan bir tanesi de; yeni anayasa olacak. Yeni anayasa çalışmaları söylemden bir adım ileriye taşınarak, çalışmalarının startı resmen verilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, yakın zamanda toplumun tüm kesimlerini, siyasi partileri yeni ve sivil bir anayasa yapımı konusunda destek vermeye çağıracak. Erdoğan, anayasa konusunda, yeni anayasanın tek bir partinin değil, tüm çevrelerin katkısı ile Meclisin ortak metni olması konusunda, tüm partilerin ellerini taşın altına koymasını isteyecek.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber