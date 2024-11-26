Erdoğan, 'üç ayrı eylem planı' açıklayacak

Ekonomi'den Besti Karalar'ın haberine göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması beklenen, 2024-2028 dönemini kapsayacak olan Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin hazırlıkları tamamlandı. Strateji belgesi ile adalete erişimi güçlendiren, hukukun üstünlüğünü esas alan, gecikmeyen ve öngörülebilir bir adalet sistemiyle ilgili çok önemli düzenlemeler yer alıyor.

Strateji belgesinde; ceza adaleti sistemi, suç ve suçluyla mücadele, toplumu suçtan korumaya yönelik soruşturma, kovuşturma gerekse infaz aşamasıyla ilgili düzenlemeler yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Yargı Reformu Strateji Belgesini açıklamasının ardından, 10. Yargı Paketi Meclis'e gelecek. Paket ceza adaleti sistemiyle ilgili olacak.

GAP Eylem Planı

Erdoğan'ın, Şanlıurfa'da açıklaması beklenen, Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Eylem Planı çalışmaları da tamamlandı.

Eylem Planı ile; GAP illerinde su kanallarından, yeni barajlara ve tarımsal alanların verimli kullanılması ve ürün çeşitliliğini artırma konusunda yeni adımlar atılacak. Yeni yer altı kaynakları, mevcutlara kazandırılacak. O illerin tarımsal potansiyelini en üst seviyeye çıkarmak için alt yapı çalışmaları hızlandırılacak. Ürün çeşitliliğini sağlama açısından GAP içerisindeki iller de yeni projeler hayata geçirilecek. Verimli tarım tespitleri yapılarak destekler sağlanacak ve ürün çeşitliliği artırılacak. GAP Eylem planıyla, yeni ihtiyaçlar doğrultusunda yeni ek projeler geliştirilecek. Azalan su kaynaklarına yeni kaynaklar eklenecek.

'Yeni anayasa çalışmaları resmen başlayacak'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı önemli başlıklardan bir tanesi de; yeni anayasa olacak. Yeni anayasa çalışmaları söylemden bir adım ileriye taşınarak, çalışmalarının startı resmen verilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, yakın zamanda toplumun tüm kesimlerini, siyasi partileri yeni ve sivil bir anayasa yapımı konusunda destek vermeye çağıracak. Erdoğan, anayasa konusunda, yeni anayasanın tek bir partinin değil, tüm çevrelerin katkısı ile Meclisin ortak metni olması konusunda, tüm partilerin ellerini taşın altına koymasını isteyecek.