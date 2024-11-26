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Nüfus kaydındaki hata sonucu mirastan mahrum kalan kişiye tazminat kararı

İzmir'de annesinden kalan mirası almak için tapu müdürlüğüne başvuran kişi, nüfus kayıtlarında annesine ilişkin bilgi olmadığını öğrenmesi sonrası başlattığı hukuk mücadelesini kazandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Kasım 2024 11:30, Son Güncelleme : 26 Kasım 2024 11:33
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Nüfus kaydındaki hata sonucu mirastan mahrum kalan kişiye tazminat kararı

Narlıdere ilçesinde yaşayan 64 yaşındaki Z.K, annesi F.Ü'yü 15 Ekim 2013'te kaybetmesinin ardından yaklaşık 9 yıl sonra mirastan kalan mal varlığının olup olmadığını öğrenmek için Narlıdere Tapu Müdürlüğüne başvuruda bulundu.

Kadının nüfus cüzdanında anne ismi yazmasına rağmen nüfus müdürlüğü kayıtlarında annesine ilişkin bilgilerin bulunmadığı, bu nedenle mirasçı olarak görünmediği belirlendi.

Mirastan kalan taşınmazın 2016'da 2 kardeşine paylaştırıldığını ve üçüncü kişilere satıldığını, yasal olarak tapu iptalinin yapılamayacağını öğrenen Z.K, CİMER'e başvurdu.

Başvuru sonrası İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce geçen yıl kayıt düzeltme işlemi yapılarak Z.K'nin anne bağı kuruldu.

Z.K, kayıtlarda yapılan hata nedeniyle miras hissesinden mahrum kaldığı şikayetiyle avukatı Güney Çağatay Öz aracılığıyla Hazine aleyhine tazminat davası açtı.

- Davalı vekili, "diğer mirasçıların kötü niyetli davrandığını" öne sürdü

İzmir 22. Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen dosyada davalı vekili, "diğer mirasçıların davacının mirasçılığını bildikleri halde hisseyi kendi adlarına tescil ettirmek suretiyle kötü niyetli davrandıklarını, dava dışı kişilerin kusurlu davranışları nedeniyle illiyet bağının kesildiğini" öne sürerek, devletin sorumluluğundan bahsedilemeyeceğini savundu.

Mahkeme, kararında Türk Medeni Kanunu 38. maddesindeki "kişisel durum sicilinin tutulmasından doğan zararlar, kusurlu memura rücu edilmek kaydıyla devletçe tazmin edilir." hükmü gereğince mirastan kalan mal varlığının değeri olan 1 milyon 569 bin liranın yasal faiziyle davacıya ödenmesine hükmetti.

- "Adil bir karar olduğunu düşünüyorum"

Avukat Öz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müvekkilinin kayıtlara "annesiz" geçtiğini bilmediğini, bunu öğrenince çok şaşırdığını söyledi.

Verilen mücadele sonucu haksızlığın giderildiğini belirten Öz, "Müvekkil açısından mağduriyetinin giderilmiş olması bizim için çok anlamlı oldu. Adil bir karar olduğunu düşünüyorum." dedi.

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