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Bakan Tekin: 2025 içinde 300 bin öğretmenimiz unvan almış olacak

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "2025 yılı içerisinde yani 1 Ocak'tan itibaren yıl içerisinde yaklaşık 300 bin civarında öğretmenimiz ünvan almış olacak." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Kasım 2024 12:37, Son Güncelleme : 26 Kasım 2024 12:42
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Bakan Tekin: 2025 içinde 300 bin öğretmenimiz unvan almış olacak

Tekin, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle düzenlenecek "Maarif Kongresi" programına katılmak için geldiği Erzurum'da öğretmenlerle bir araya geldi.

Tarihi Yakutiye Medresesi'nde "Öğretmenler Odası" buluşmalarına katılan Tekin, burada yaptığı konuşmada, katılımcı öğretmenlerin gününü kutladı.

Göreve geldikten sonra "Öğretmenler Odası" gibi toplantılar gerçekleştirdiklerini anlatan Tekin, 2023 haziran ayından itibaren gittikleri her ilde öğretmenlerle sohbet etmeyi bir disiplin haline getirdiklerini, sonra bunu rutinleştirdiklerini söyledi.

Bakan Tekin, "Öğretmenler Odası başlığıyla oturup sohbet etmek, istişare etmek, uyguladığımız, uygulamaya çalıştığımız programların, politikaların, yeniliklerin sahada nasıl karşılandığını, eksikliklerin giderilmesi ve daha sağlıklı yürümesi için neler yapılması gerektiğini öğretmen arkadaşlarımızla sohbet ediyoruz." diye konuştu.

- "Yaklaşık 300 bin civarında öğretmenimiz ünvan almış olacak"

Toplantılarla varsa eksiklikleri çözmeye çalıştıklarını dile getiren Tekin, şöyle devam etti:

"Bizim fark edemediğimiz eksiklikler varsa onları tespit etmek, bunları öğretmen arkadaşlarımızdan duymak ve onları hayata geçirecek şekilde bir çabanın içerisindeyiz. Bunun birçok örneği var. Bunlardan en somut olan daha önceki bakanımız döneminde yürürlüğe konulan Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda oradaki ifadeyle 20 yıl öğretmenlik yapan ve 20 yılın sonunda uzman öğretmen ünvanını alan arkadaşımızın başöğretmen olmak için 10 yıl daha beklemesi yani 30. yılında başöğretmen oluyordu. Gittiğimiz Öğretmenler Odası toplantılarının tamamında, öğretmen arkadaşlarımız, buradaki düzenlemenin yanlış anlaşıldığını ve düzeltilmesinin iyi olacağını söylemişlerdi. Biz de onu yeni Öğretmenlik Meslek Kanunu'na koyduk ve bunun da savunucusu olduk. Oradaki öğretmen arkadaşlarımızın yoğun istekleri neticesinde bizim de ısrarcısı olduğumuz bir konuydu. Bunun sonucunda da 2025 yılı içerisinde yani 1 Ocak'tan itibaren yıl içerisinde yaklaşık 300 bin civarında öğretmenimiz ünvan almış olacak."

Bu toplantılardan beslendiklerini belirterek, konunun önemini vurgulayan Tekin, şunları kaydetti:

"Burada öğretmen arkadaşlarımız bazen Bakanına ulaşmak istediği özel projelerini anlatıyorlar. Bu projelerden Türkiye geneline yaymamızı istedikleri oluyor. Mesela İstanbul'dan bir arkadaşımız 'Yetim projesi', yetim öğrencilerle ilgili proje yapıyordu onu 'Türkiye çapında yayabilir miyiz?' dedi. Deprem bölgesiyle başladık ve 11 ilde arkadaşlarımız projeyi yürütüyor. Burası, bunun gibi öğretmen arkadaşlarımızın kendi ürettikleri projeleri paylaştıkları bir ortam oluyor. Kişisel problemler, resmi uygulamalar, resmi mevzuat içerisinde veya resmi başvuru ortamında anlaşılamayan özel problemleri bizimle paylaşıyorlar ve biz onlara çözüm üretmeye çalışıyoruz. Bizim ve Bakanlığın uygulamaları açısından çok faydalı oluyor. Bu toplantılarımızın, görüntünün ötesinde çok işlevsel bir amacının olduğunu biliyorum ve o yüzden de çok önemsiyorum."

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