Diyaliz hastasının imdadına jandarma yetişti
Karabük'ün Eflani ilçesinde kar nedeniyle diyalize gidemeyen 82 yaşındaki Alaattin G. jandarma ekipleri tarafından hastaneye götürüldü.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 26 Kasım 2024 13:25, Son Güncelleme : 26 Kasım 2024 13:27
Eflani ilçesine bağlı Çukurören köyünde ikamet eden Alaattin G. yoğun kar yağışı nedeniyle diyaliz merkezine gidemedi.
112 Acil Çağrı Merkezi ile yapılan görüşmenin ardından İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, köye sevk edildi. Jandarma ekipleri tarafından evden alınan Alaattin G. Eflani İlçe Entegre Hastanesine götürüldü.