Bakan Yerlikaya duyurdu: 30 ilde 231 terör şüphelisi yakalandı

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"30 ilde PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütlerine yönelik düzenlenen "GÜRZ-27" operasyonlarında 231 şüpheli terör örgütü mensubu yakalandı.

Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle terör örgütlerinin kökünü kazımak için gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz. Milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz.

Adana, Adıyaman, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hakkari, İstanbul, İzmir, Kars, Karaman, Kocaeli, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ ve Van Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü TEM ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri TEM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu "GÜRZ-27" operasyonları düzenlendi.

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Yakalanan şüphelilerin;

📎İfade ve teşhislerinde adlarının geçtiği ve

📎PKK/KCK terör örgütünün siyasi alan ve basın yayın alanı yapılanmaları içerisinde

terör örgütü adına faaliyet yürütmek,

📎Terör örgütüne finans sağlamak,

📎Sosyal medya hesapları üzerinden PKK/KCK terör örgütü propagandası yapmak,

📎Yasa dışı sokak olaylarına katılmak, kamu mallarına zarar vermek suçlarından Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.

Operasyonlar sonucunda;

Ruhsatsız tabancalar, ruhsatsız av tüfekleri, kurusıkı tabancalar ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle" ifadelerini kullandı.