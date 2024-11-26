Ali Yalçın'dan KPDK açıklaması

Kritik toplantı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde gerçekleşti. Kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile kamu görevlileri sendikaları ve konfederasyonlarının temsilcilerinin katılımıyla yapılan toplantıda yükselme ve unvan değişikliği sınavları başta olmak üzere değerlendirilmelerde bulunuldu.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın toplantı sonrası X hesabından yazılı açıklama yayımladı. Buna göre;

2024 Kasım KPDK'da, Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları başta olmak üzere, Hakem Kurulu'nun oluşturduğu haksız rekabeti telafi edecek "Refah payı artışı", Tasarruf Tedbirleriyle engellenen koruyucu giyim ve fazla çalışma ücretleri, 1. Dereceye 3600 Ek gösterge, 4688 sayılı Kanun, Yiyecek ve Harcırah tutarları, Mühendislik Meslek Kanunu, YHS'nin kaldırılması, ilave derece ve toplu sözleşmede masanın konusu değil denilen taleplerimizi gündeme taşıyoruz.

Memur-Sen olarak geçtiğimiz dönemlerde "gündemli KPDK" yapılması konusundaki ısrarımız ve kararlığımız neticesinde önemli bir adım atılarak 2024 Kasım KPDK "Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavları" gündemiyle toplandı.

2021 yılında "Görevde Yükselme İnisiyatife Bırakılmamalı" mücadelesiyle KPDK masasında "Sınavların 3 yılda bir yapılması" kararı elde etmiştik. KPDK kararı sonrası kurumlardaki durum, açılan sınavların periyotları ve unvan sınavlarındaki detaylı Tablo'yu bugün ortaya koyduk.

Bu KPDK'da da "görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarına" ilişkin eksiklerin görülerek "sınavların takvime bağlanması ve tüm unvanlara ilişkin sınav açılması" vurgumuzu yineledik.

"Kamu İşveren tarafının Gündemli KPDK iradesi önemli, belirlenen gündem ise yetersizdir."

KPDK'da "görevde yükselme/unvan değişikliği" gündemine ilave olarak asıl gündem geçtiğimiz toplantıda 4688 sayılı Kanun, Yiyecek yardımı ve Harcırahlara ilişkin toplanan alt komisyonların çıktılarından sonuç üretmek olmalı, Bütçe görüşmelerinin yapıldığı bu süreçte kamu görevlilerimiz için günlük çözümler değil kalıcı ve temelli çözümler üretilmelidir.

"Kurul; masanın taraflarının tartıştığı, anlaştığı, uzlaştığı ve bütçede kamu görevlileri için payı ayrılan hükümlerimizin Tasarruf Tedbirleriyle engellenmesine karşı birlikte hareket etmelidir."

Tasarruf Tedbirleriyle engellenen "Koruyucu Giyim ve Fazla Çalışma Ücretleri", KPDK'nın Kanun'daki amacı olan "kamu yönetimi uygulamalarının değerlendirilmesi" çerçevesinde doğal gündem olarak ele alınmalıdır.

"Hakem Kurulu'nun beklenen, tahmin edilen ve hissedilen enflasyon noktasındaki hatalı tavrının maliyetini, kamu görevlilerimiz ve emeklilerimiz ödemektedir."

Hakem Kurulu'nun, gerçekleri gören tekliflerimize rağmen beklenen enflasyon noktasındaki hatalı tavrı nedeniyle oluşan kayıpların tazmini için "Refah Payı" şart olmuştur, bu durumun telafisi için Ocak ayında İlave düzenleme yapılmalıdır.

"Gelir Vergisi; gelir dağılımında adaletsizliği tetiklememeli, oran %15'e sabitlenmelidir."

En az ücretin bile %20'lik dilime girdiği, gelir vergisi modelinin geliri azaltma amacına döndüğü sistem düzeltilmeli, adil paylaşım ve hakkaniyetli katılıma uygun gelir vergisi matrahları belirlenmelidir. Kamu görevlilerinin gelir vergisi oranı %15'e sabitlenmelidir.

"Görev aylığı-Emekli aylığı arasındaki köprü tekrar kurulmalı, seyyanen ilave ödeme emeklilere yansıtılmalı, bütün gelirler prime esas kazanca dahil edilmelidir."

Emekli aylığı-görev aylığı oranının %40 - %45 seviyelerine gerilediği mevcut durum düzeltilmeli, Emekliler Yılını geride bırakırken, emeklilerimizi yeni yıla taşıyalım istiyoruz.

"Kamu görevlilerinin acil çözüm bekleyen sorunları şunlardır"

.1.Dereceye 3600 Ek Gösterge ivedilikle yetkili Konfederasyon Memur-Sen ile tamamlanmalı, .Emekli kamu görevlilerine yansıtılmayan seyyanen zam telafi edilmeli, .Vergi oranları %15'te sabitlenmeli, .Mühendislik Meslek Kanununu çıkarılmalı, kamudaki teknik personelin sorunlarına çözüm üretilmeli, .2015 yılında toplu sözleşmede çıkarttığımız ilave 1 derece, yararlanamayan personele de verilmeli, .Derece-kademe sınırlaması kaldırılmalı, .Yıllık izinler iş günü esasına göre kullandırılmalı, .Disiplin cezalarına af gündeme alınmalı, .Sözleşmelilikten kadroya geçenlere tayin hakkı verilmeli, .Üniversite idari personelinin yer değişikliği hakkına yönelik uygulama tamamlanmalı, .4c'den 4b'ye geçen personelin zorunlu emeklilik dayatmasını kaldırılmalı, .Yardımcı Hizmetler Sınıfı kaldırmalı, personel uygun hizmet sınıflarına geçirilmeli, .Deprem bölgesindeki kamu görevlilerinin zorlu çalışma şartları ve mali imkanlarına yönelik düzenleme yapılmalı, .Personel alımında ve diğer sınavlarda mülakat kaldırılmalı, şeffaflık sağlanmalı, .Kamu personel sistemini güncellenmeli, eksiklikler giderilmeli, .Doğum sonrası yarım zamanlı çalışma yönetmeliği çıkarılmalı, analık izni süreleri artırılmalı, kamu kurumlarındaki kreş uygulamasını yaygınlaşmalı, .Çalışma hayatında ikramiye almayan tek kesim kamu görevlisi yanlışına son verilmeli, . Koruma ve güvenlik görevlilerinin uygulama, mevzuat ve düzenlemelerden kaynaklanan sorunları bitirilmeli . 8 yıla 1 kademe bütün kurumlarda eksiksiz uygulanmalı, . İdari hizmet sözleşmeli ve özel hukuk hükümlerine tabi olarak çalışan kamu görevlilerinin; kadro karşılığı sözleşmeli pozisyonlara geçişi başta olmak üzere, haklı beklentilerine karşılık verilmeli.