İlçe ilçe gezip katliam yaptı! Seri cinayet kurbanlarına veda

İstanbul'da Bahtiyar Aladağ saldırganın öldürdüğü 7 kişiden üçü bugün toprağa verildi.

Bahtiyar Aladağ, geçen pazar günü annesini, babasını, eşini, çocuğunu, kayınvalidesini, kuzenini ve bir berberi silahla öldürdükten sonra yaşamına son vermişti.

Aladağ'ın öldürdüğü eşi Sevim Aladağ, 10 yaşındaki çocuğu Arsal Aladağ ve kayınvalidesi Türkan Soylu'nun cansız bedenleri Büyükçekmece Gölü yakınlarında Tepekent mevkisinde bulunmuştu.

Sevim Aladağ, Arsal Aladağ ve Türkan Soylu bugün son yolculuklarına uğurlandı.

Beykoz Paşamandıra Değirmendere Camisi'ndeki cenaze namazına çok sayıda aile yakını katıldı.

Cenazeler burada öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından defnedilmek üzere Değirmendere Mahalle Mezarlığı'na götürüldü.

Üç cenaze de gözyaşları içinde toprağa verildi.

"YABANCI İNSANLARI İZLİYORMUŞUZ GİBİ İZLEDİK"

Sevim Aladağ ve Türkan soylunun akrabası olan Necla Macar, "Sosyal medyada akşam haberleri izledik ama fotoğraf paylaşılmadı. Biz yabancı birisi olduğunu zannettik. Yabancı insanları izliyormuşuz gibi izledik aynı. Sonra telefon ile öğrendik." dedi.