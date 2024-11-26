Bakan Yumaklı: Besilik dana üretilmesi seferberliği başladı
Bakan Yumaklı: Besilik dana üretilmesi seferberliği başladı
%0 Faizli 55.000 TL Fırsatını Kaçırmayın!
%0 Faizli 55.000 TL Fırsatını Kaçırmayın!
Sponsorlu İçerik
Bakan Şimşek: Cari açık bir endişe kaynağı olmaktan çıktı
Bakan Şimşek: Cari açık bir endişe kaynağı olmaktan çıktı
Erzurum merkezli FETÖ operasyonunda 7 şüpheli serbest bırakıldı
Erzurum merkezli FETÖ operasyonunda 7 şüpheli serbest bırakıldı
Bakan Yaşar Güler komisyonu terk mi etti? Açıklama geldi
Bakan Yaşar Güler komisyonu terk mi etti? Açıklama geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İslam varsa Türkiye vardır
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İslam varsa Türkiye vardır
Bakan Fidan: Medeniyetler çatışmasına hiç bu kadar yakın olmamıştık
Bakan Fidan: Medeniyetler çatışmasına hiç bu kadar yakın olmamıştık
Cevdet Yılmaz: Temel amacımız enflasyonu kalıcı şekilde düşürmek
Cevdet Yılmaz: Temel amacımız enflasyonu kalıcı şekilde düşürmek
Bakan Güler: FETÖ ile iltisaklı 23 bin 879 şahıs ihraç edildi
Bakan Güler: FETÖ ile iltisaklı 23 bin 879 şahıs ihraç edildi
Bakan Tekin: 2025 içinde 300 bin öğretmenimiz unvan almış olacak
Bakan Tekin: 2025 içinde 300 bin öğretmenimiz unvan almış olacak
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
Polat çiftine yeni iddianame: 510 milyon lira kamu zararı tespit edildi!
Polat çiftine yeni iddianame: 510 milyon lira kamu zararı tespit edildi!
Türkiye genelinde 85 bin 128 açık iş ilanı var
Türkiye genelinde 85 bin 128 açık iş ilanı var
Bahçeli'den DEM Parti ile İmralı'ya görüşme çağrısı
Bahçeli'den DEM Parti ile İmralı'ya görüşme çağrısı
Erdoğan, 'üç ayrı eylem planı' açıklayacak
Erdoğan, 'üç ayrı eylem planı' açıklayacak
TCMB açıkladı: Yıllık enflasyon beklentileri geriledi
TCMB açıkladı: Yıllık enflasyon beklentileri geriledi
Liste güncellendi! Çikolatada ilaç, sucukta tek tırnaklı eti
Liste güncellendi! Çikolatada ilaç, sucukta tek tırnaklı eti
Erdoğan'dan teğmenler için 'çok sert gitmeyin!' talimatı
Erdoğan'dan teğmenler için 'çok sert gitmeyin!' talimatı
TBMM'de bütçe görüşmeleri başlıyor! İşte görüşme takvimi
TBMM'de bütçe görüşmeleri başlıyor! İşte görüşme takvimi
Devletin kızları üniversiteli oldu
Devletin kızları üniversiteli oldu
İki bakanlıkla görüşüldü: Altın ihracatına özel kota geliyor!
İki bakanlıkla görüşüldü: Altın ihracatına özel kota geliyor!
Gayrimenkule yeni vergi sistemi!
Gayrimenkule yeni vergi sistemi!
20 ilde okullar tatil edildi
20 ilde okullar tatil edildi
Kaybolan 70 yaşındaki çift AFAD ekiplerince bulundu
Kaybolan 70 yaşındaki çift AFAD ekiplerince bulundu
Otizmli çocuğa şiddet iddiasına bakanlıktan açıklama
Otizmli çocuğa şiddet iddiasına bakanlıktan açıklama
TBMM Genel Kurulu, bütçe görüşmelerine 9 Aralık'ta başlayacak
TBMM Genel Kurulu, bütçe görüşmelerine 9 Aralık'ta başlayacak
Malatya'da 4,6 büyüklüğünde deprem
Malatya'da 4,6 büyüklüğünde deprem
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu için çember daralıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu için çember daralıyor
Piyasada 50 dolar paniği! Kimse almıyor
Piyasada 50 dolar paniği! Kimse almıyor
'Şiddet içeren yayınlara ağır müeyyideler uygulamaya devam edeceğiz'
'Şiddet içeren yayınlara ağır müeyyideler uygulamaya devam edeceğiz'
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Bakan Şimşek: Cari açık bir endişe kaynağı olmaktan çıktı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) tarafından Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi stratejik ortaklığıyla düzenlenen Turizm Yatırım Forumu'na katıldı. Bakan Şimşek, "Cari açığı, milli gelire oran olarak, yüzde 1'in altına düşürdük. Dolayısıyla şu anda cari açık bir endişe kaynağı olmaktan çıkmıştır, bunda turizmin, hizmet ihracatının etkisi çok büyük" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Kasım 2024 16:11, Son Güncelleme : 26 Kasım 2024 16:12
Yazdır
Bakan Şimşek: Cari açık bir endişe kaynağı olmaktan çıktı

Bakan Şimşek, Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) tarafından Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi stratejik ortaklığıyla düzenlenen Turizm Yatırım Forumu'na katıldı.

Konuşmasının başında dün Turizm Bakanı ile gerçekleştirdikleri toplantıya atıfta bulunan Şimşek, toplantıda turizm yatırımcılarını desteklemek için yapılması gerekenleri konuştuklarını, sektörün kendilerine iletilen sorunları hakkında Hazine ve Maliye Bakanlığının alanında olanları çalıştıklarını bildirdi.

Türkiye ekonomisinin bugünü ve gelecek hedeflerine ilişkin bir sunum gerçekleştiren Şimşek, Türkiye'nin barındırdığı yatırım potansiyeli hakkında bilgi verdi. Türkiye'nin yatırım potansiyelini artırmak için yaptıkları çalışmaları anlatan Şimşek, şunları kaydetti:

"Türkiye, dünyada nispeten büyük ekonomilerden bir tanesi. Bölgede önemli ve hızlı büyüyen ekonomiyiz. Son yüzyıla bakarsanız, Türkiye'nin ortalama reel büyümesi yüzde 4,8. Dünyanın en hızlı büyüyen, gelişmekte olan ülkeleri arasındayız. Bize benzer ülkelere göre çok daha iyi performansımız var. Çin'i, Hindistan'ı da katsanız Türkiye'nin performansı yine oldukça iyi. Dolayısıyla Türkiye sadece büyük bir ekonomi değil aynı zamanda hızlı büyüyen bir ekonomi. O nedenle Türkiye'ye yatırım yapmanız lazım. Biz altyapıyı önceliklendirdik. Altyapıya son yirmi yılda yaklaşık 280 milyar dolar yatırım yaptık. Önümüzdeki 20-30 yıllık bir perspektifle en az 200 milyar dolar yatırım yapacağız. Türkiye'nin pazarı büyük, hızlı büyüyor, altyapısı da iyi. Dünya Bankasının lojistik endeksinde 38'inci sıradayız, 91 gelişmekte olan ülkeden daha iyiyiz."

"Enerjide dönüşüm, cari açığı kalıcı bir şekilde düşük tutacak"

Bakan Şimşek, Türkiye'nin daha önce kara yollarını önceliklendirdiğini anımsatarak, şöyle devam etti:

"Kara yolları ve hava yollarına yeterince yatırım yapıldı, havalimanı sayısı neredeyse üçe katlandı. Önceliğimiz demir yolları. Sürdürülebilirlik ve rekabet gücü açısından önemli. Aslında karbon ayak izimizi azaltmanın bir yolu demir yollarıyla ulaşım. Bu, rekabet gücümüzü de artıracak. Şu anda bizim en büyük önceliğimiz organize sanayi bölgelerini, sanayi üslerini, büyük merkezleri limanlara demir yoluyla bağlamaktır." ifadelerini kullandı.

Şimşek, Türkiye'nin diğer bir önceliğinin de enerjide dönüşüm olduğuna işaret ederek, yenilenebilir enerjinin toplam kurulu enerji kapasitesi içerisindeki payının yüzde 59'a ulaştığını, bu sene muhtemelen yüzde 60'ı aşacağını söyledi. Bunun muazzam bir ilerleme olduğunu ancak yeterli görmediklerini dile getiren Şimşek, şöyle konuştu:

"Bundan sonra bütün ilave kapasitenin ağırlıklı olarak nükleer ve yenilenebilir enerjiden oluşmasını bekliyoruz. Çünkü Türkiye'nin karbon ayak izini düşürmek, 2053'te net sıfır hedefimize ulaşmak istiyoruz. Türkiye'ye yatırım yaptığınız zaman yetişmiş kaliteli eleman konusunda da darboğaz söz konusu değil, bize benzer ülkelere göre de iyi bir noktadayız. Peki bizim hiçbir sorunumuz yok mu? Tabii ki sorunlarımız var. Türkiye'nin makro ekonomik sorunlarını çözmek için de bir program uyguluyoruz. Aslında çok temel birçok makro sorunda hedeflediğimizden daha iyi bir noktadayız. Belki hala sorun alanı olarak enflasyonla karşı karşıyayız. Enflasyonda da kalıcı düşüş devam edecek, 2025 yılında enflasyonda düşüş güçlü bir şekilde sürecek. Geçen sene ortalarında cari açık önemli bir sorundu. Çünkü milli gelirin yaklaşık yüzde 5,5'i civarında bir cari açık gerçekten sürdürülmesi zor bir cari açıktı. Biz bu cari açığı, milli gelire oran olarak, yüzde 1'in altına düşürdük. Dolayısıyla şu anda cari açık bir endişe kaynağı olmaktan çıkmıştır, bunda turizmin, hizmet ihracatının etkisi çok büyük. Mal ihracatında da az da olsa bir artış var ama esas buradaki ilerleme ithalatın bir miktar düşmesinden kaynaklanıyor. Dolayısıyla bunu kalıcı hale getirmek için yapısal dönüşüm şart. Enerjide dönüşüm cari açığı kalıcı bir şekilde düşük tutacak. Cari açığın kalıcı bir şekilde düşük seviyelerde seyretmesi demek TL'de istikrar demek. Türkiye'nin makro finansal istikrarı demek."

Bakan Şimşek, geçen sene rezerv konusunda kaygılar bulunduğunu anımsatarak, o kaygıyı da giderdiklerini anlattı. "Türkiye'nin net rezervini, swap hariç net rezervini yaklaşık 105 milyar dolar artırdık ve Türkiye'de rezerv yeterliliğini sağladık." diyen Şimşek, uluslararası tanıma göre Türkiye'nin artık yeterli rezerve sahip olduğunu dile getirdi.

Şimşek, "Dezenflasyon en büyük önceliğimiz. Yani enflasyonun tek haneye, kalıcı bir şekilde düşürülmesi şu anda programımızın en önemli hedefi. Bu sene yılı 44-45 civarında bir rakamla kapatacağız gibi görünüyor. Evet hedefimizin bir miktar üzerinde çünkü hizmet enflasyonunda maalesef büyük katılık var, o katılığın kırılması biraz zaman alıyor. Öngördüğümüzden biraz daha fazla zaman alıyor." diye konuştu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber