Sakarya'da tırın çarptığı kadın ağır yaralandı
Sakarya'nın Erenler ilçesinde tırın çarptığı kadın ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Kasım 2024 16:23, Son Güncelleme : 26 Kasım 2024 16:24
Yeni Sakarya Caddesi'nde kırmızı ışıkta duran ve yeşilin yanmasıyla hareket eden M.E. idaresindeki 54 AGF 090 plakalı tır, araçların arasından yolun karşısına geçmeye çalışan S.Ç'ye çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce tırın altından çıkarılarak Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Sürücü M.E, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.