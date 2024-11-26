Sakarya'da tırın çarptığı kadın ağır yaralandı

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yeni Sakarya Caddesi'nde kırmızı ışıkta duran ve yeşilin yanmasıyla hareket eden M.E. idaresindeki 54 AGF 090 plakalı tır, araçların arasından yolun karşısına geçmeye çalışan S.Ç'ye çarptı.

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