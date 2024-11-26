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TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplandı

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Kasım 2024 16:45, Son Güncelleme : 26 Kasım 2024 16:48
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TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM (AA) - TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplandı.

Bozdağ, gündeme geçmeden önce 3 milletvekiline gündem dışı söz verdi.

İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş, "25 Kasım, ömrünü Türk milletine adamış, gösterdiği irade ve cesaretiyle Türk milletinin ve Türk dünyasının son başbuğu olan babam Alparslan Türkeş'in doğumunun 107. yıl dönümü." diye konuştu.

TBMM'de 5 dönem görev yapan Alparslan Türkeş'in Genel Kurul kürsüsünden yaptığı konuşmalardan oluşan bir derlemeyi okuyan Ayyüce Türkeş, "Bu konuşmanın, onun yolunda yürüyen bizlere rehber, şirazesini kaybederek yoldan şaşanlara ibret olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

Ayyüce Türkeş, "Başbuğ Alparslan Türkeş'in liderliği ve öngörüsü milletin bekasına adanmış bir yol haritasıdır; o yoldan sapmak yalnızca geçmişe değil, geleceğe de ihanet etmektir." dedi.

CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, altın madenlerinin tamamının özel sektörün elinde olduğunu belirterek, "22 yıllık AKP iktidarı, Türk halkına sürekli petrol ve doğal gaz hikayeleri anlatırken, ülkemizdeki altın madeni ruhsatlarının tamamını özel şirketlere ve bunların da önemli bir kısmını yabancı şirketlere vermiştir. Yerlilik ve millilik bu mudur?" değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Şahin, deprem sonrası Kahramanmaraş'a yapılan yatırımlar hakkında bilgi vererek, CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç'un geçen hafta yaptığı bir konuşmada dile getirdiği iddiaları yanıtladı.

TOKİ tarafından 33 bin 625 adet kentsel konut ve iş yerinin ihalesinin yapılarak sözleşmesinin imzalandığını anlatan Şahin, bunlardan 23 bin 899'unun kuralarının çekildiğini ve hak sahiplerine teslim edildiğini söyledi. Hafta sonu yeni konutların teslim edileceğini vurgulayan Şahin, 2025 yılı sonuna kadar 63 bin 30 konut ve 5 bin 846 iş yerinin, vatandaşların kullanımına sunulacağını aktardı.

Şahin, Kahramanmaraş'ta yapılan konut ve hastane inşa çalışmalarının son halinin fotoğraflarını kürsüden gösterdi. Kahramanmaraş Merkez Acil Durum Hastanesinin de fotoğraflarını gösteren Şahin, "Geçen hafta 'sadece fore kazık' diyordu. Bir haftada fore kazık, hastaneye dönüşmüş. Ocak ayında açılıyor." sözlerini sarf etti.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Şahin, "Bir heykel açılışına milyonlar harcayıp konser düzenlemeye benzemez bu iş. Bunlar kısa zamanda yapılan devasa hizmetler. Bunlara abaküsü verin, 130'a kadar sayamazlar, bizim bir buçuk yılda yaptığımız konut sayısı 130 bin. Abaküs saymaya devam edin, yıl sonuna kadar 200 bini bulacak bu." diye konuştu.

Bunun üzerine söz alan CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Mehmet Şahin'in bahsettiği hastanelerin yapımının, bir yıl önce tamamlanması gerekirken hala tamamlanmadığını savundu.

Görüşmeler sırasında, resmi temaslarda bulunmak üzere Türkiye'de bulunan Somali-Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubu heyeti, Genel Kurulu selamladı ve bir süre Genel Kurul çalışmalarını izledi.

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