Cezaevinden firar edip eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet

Bakan Yumaklı: Besilik dana üretilmesi seferberliği başladı
Bakan Yumaklı: Besilik dana üretilmesi seferberliği başladı
%0 Faizli 55.000 TL Fırsatını Kaçırmayın!
%0 Faizli 55.000 TL Fırsatını Kaçırmayın!
Sponsorlu İçerik
Bakan Şimşek: Cari açık bir endişe kaynağı olmaktan çıktı
Bakan Şimşek: Cari açık bir endişe kaynağı olmaktan çıktı
Erzurum merkezli FETÖ operasyonunda 7 şüpheli serbest bırakıldı
Erzurum merkezli FETÖ operasyonunda 7 şüpheli serbest bırakıldı
Bakan Yaşar Güler komisyonu terk mi etti? Açıklama geldi
Bakan Yaşar Güler komisyonu terk mi etti? Açıklama geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İslam varsa Türkiye vardır
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İslam varsa Türkiye vardır
Bakan Fidan: Medeniyetler çatışmasına hiç bu kadar yakın olmamıştık
Bakan Fidan: Medeniyetler çatışmasına hiç bu kadar yakın olmamıştık
Cevdet Yılmaz: Temel amacımız enflasyonu kalıcı şekilde düşürmek
Cevdet Yılmaz: Temel amacımız enflasyonu kalıcı şekilde düşürmek
Bakan Güler: FETÖ ile iltisaklı 23 bin 879 şahıs ihraç edildi
Bakan Güler: FETÖ ile iltisaklı 23 bin 879 şahıs ihraç edildi
Bakan Tekin: 2025 içinde 300 bin öğretmenimiz unvan almış olacak
Bakan Tekin: 2025 içinde 300 bin öğretmenimiz unvan almış olacak
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
Polat çiftine yeni iddianame: 510 milyon lira kamu zararı tespit edildi!
Polat çiftine yeni iddianame: 510 milyon lira kamu zararı tespit edildi!
Türkiye genelinde 85 bin 128 açık iş ilanı var
Türkiye genelinde 85 bin 128 açık iş ilanı var
Bahçeli'den DEM Parti ile İmralı'ya görüşme çağrısı
Bahçeli'den DEM Parti ile İmralı'ya görüşme çağrısı
Erdoğan, 'üç ayrı eylem planı' açıklayacak
Erdoğan, 'üç ayrı eylem planı' açıklayacak
TCMB açıkladı: Yıllık enflasyon beklentileri geriledi
TCMB açıkladı: Yıllık enflasyon beklentileri geriledi
Liste güncellendi! Çikolatada ilaç, sucukta tek tırnaklı eti
Liste güncellendi! Çikolatada ilaç, sucukta tek tırnaklı eti
Erdoğan'dan teğmenler için 'çok sert gitmeyin!' talimatı
Erdoğan'dan teğmenler için 'çok sert gitmeyin!' talimatı
TBMM'de bütçe görüşmeleri başlıyor! İşte görüşme takvimi
TBMM'de bütçe görüşmeleri başlıyor! İşte görüşme takvimi
Devletin kızları üniversiteli oldu
Devletin kızları üniversiteli oldu
İki bakanlıkla görüşüldü: Altın ihracatına özel kota geliyor!
İki bakanlıkla görüşüldü: Altın ihracatına özel kota geliyor!
Gayrimenkule yeni vergi sistemi!
Gayrimenkule yeni vergi sistemi!
20 ilde okullar tatil edildi
20 ilde okullar tatil edildi
Kaybolan 70 yaşındaki çift AFAD ekiplerince bulundu
Kaybolan 70 yaşındaki çift AFAD ekiplerince bulundu
Otizmli çocuğa şiddet iddiasına bakanlıktan açıklama
Otizmli çocuğa şiddet iddiasına bakanlıktan açıklama
TBMM Genel Kurulu, bütçe görüşmelerine 9 Aralık'ta başlayacak
TBMM Genel Kurulu, bütçe görüşmelerine 9 Aralık'ta başlayacak
Malatya'da 4,6 büyüklüğünde deprem
Malatya'da 4,6 büyüklüğünde deprem
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu için çember daralıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu için çember daralıyor
Piyasada 50 dolar paniği! Kimse almıyor
Piyasada 50 dolar paniği! Kimse almıyor
'Şiddet içeren yayınlara ağır müeyyideler uygulamaya devam edeceğiz'
'Şiddet içeren yayınlara ağır müeyyideler uygulamaya devam edeceğiz'
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Cezaevinden firar edip eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet

Erzurum'da cezaevinden firar edip eşi Elif Saydam'ı (32) tabancayla vurarak öldüren Şafak Saydam (39), ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 26 Kasım 2024 17:06, Son Güncelleme : 26 Kasım 2024 17:07
Yazdır
Cezaevinden firar edip eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet

Erzurum'da hükümlü bulunduğu açık cezaevinden firar eden Şafak Saydam, 19 Şubat günü öğle saatlerinde eşi Elif Saydam'ın bulunduğu Palandöken ilçesi Yunusemre Mahallesi'ndeki hem amcası hem de kayınpederi olan Şener Saydam'ın (67) evine gitti. KOAH hastası Şener Saydam, eşine kapıyı açmamasını, damadının da babası olan kardeşi Turan Saydam ve onun oğlu Alay'a haber verilmesini istedi. Kıyafetlerini kaldırarak üzerinde herhangi bir tabanca ya da bıçak olmadığını söyleyen Şafak Saydam, sadece eşi ile konuşup barışmak istediğini belirtti. Bunun üzerine aile Şafak Saydam'ı içeri aldı. Şafak Saydam, 2 çocuğunu da yanına alarak kendisini terk eden Elif Saydam ile konuşmaya başladı. Bu sırada Turan Saydam ile oğlu Alay da eve geldi.

Eşi Elif ile odada tartışan Şafak Saydam kimse yokken tabancayı çıkarıp iki el ateş etti. Başından ve elinden yaralanan Elif Saydam, evdekiler tarafından hastaneye kaldırıldı. Şafak Saydam ise polis tarafından kaçtığı takside yakalandı. Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Elif Saydam bir hafta sonra yaşamını yitirdi.

Erzurum 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde haklarında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemi ile dava açılan tutuklu sanıklar Şafak Saydam ve onu azmettirdiği öne sürülen ağabeyi Alay Saydam bugün karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Diyarbakır'daki cezaevinden SEGBİS aracılığı ile ifadesi alınan Saydam, ağabeyinin bir suçu olmadığını, tabancayı kasaptan satın aldığını ve pişman olduğunu söyledi.

Mahkeme heyeti, verilen kısa bir aranın ardından Şafak Saydam'ı 'Eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, ateşli silahlar ve bıçaklar hakkında kanuna muhalefet suçundan 2 yıl ve 1400 lira adli para cezasına çarptırdı. Azmettirdiği iddia edilen Alay Saydam ise beraat etti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber