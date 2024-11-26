'Yüksek girdi maliyetleri tarım sektörünü zorluyor'

3 ilde eğitime 1 gün ara verildi
3 ilde eğitime 1 gün ara verildi
%0 Faizli 55.000 TL Fırsatını Kaçırmayın!
%0 Faizli 55.000 TL Fırsatını Kaçırmayın!
Sponsorlu İçerik
Bakan Yumaklı: Besilik dana üretilmesi seferberliği başladı
Bakan Yumaklı: Besilik dana üretilmesi seferberliği başladı
Bakan Şimşek: Cari açık bir endişe kaynağı olmaktan çıktı
Bakan Şimşek: Cari açık bir endişe kaynağı olmaktan çıktı
Erzurum merkezli FETÖ operasyonunda 7 şüpheli serbest bırakıldı
Erzurum merkezli FETÖ operasyonunda 7 şüpheli serbest bırakıldı
Bakan Yaşar Güler komisyonu terk mi etti? Açıklama geldi
Bakan Yaşar Güler komisyonu terk mi etti? Açıklama geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İslam varsa Türkiye vardır
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İslam varsa Türkiye vardır
Bakan Fidan: Medeniyetler çatışmasına hiç bu kadar yakın olmamıştık
Bakan Fidan: Medeniyetler çatışmasına hiç bu kadar yakın olmamıştık
Cevdet Yılmaz: Temel amacımız enflasyonu kalıcı şekilde düşürmek
Cevdet Yılmaz: Temel amacımız enflasyonu kalıcı şekilde düşürmek
Bakan Güler: FETÖ ile iltisaklı 23 bin 879 şahıs ihraç edildi
Bakan Güler: FETÖ ile iltisaklı 23 bin 879 şahıs ihraç edildi
Bakan Tekin: 2025 içinde 300 bin öğretmenimiz unvan almış olacak
Bakan Tekin: 2025 içinde 300 bin öğretmenimiz unvan almış olacak
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
Polat çiftine yeni iddianame: 510 milyon lira kamu zararı tespit edildi!
Polat çiftine yeni iddianame: 510 milyon lira kamu zararı tespit edildi!
Türkiye genelinde 85 bin 128 açık iş ilanı var
Türkiye genelinde 85 bin 128 açık iş ilanı var
Bahçeli'den DEM Parti ile İmralı'ya görüşme çağrısı
Bahçeli'den DEM Parti ile İmralı'ya görüşme çağrısı
Erdoğan, 'üç ayrı eylem planı' açıklayacak
Erdoğan, 'üç ayrı eylem planı' açıklayacak
TCMB açıkladı: Yıllık enflasyon beklentileri geriledi
TCMB açıkladı: Yıllık enflasyon beklentileri geriledi
Liste güncellendi! Çikolatada ilaç, sucukta tek tırnaklı eti
Liste güncellendi! Çikolatada ilaç, sucukta tek tırnaklı eti
Erdoğan'dan teğmenler için 'çok sert gitmeyin!' talimatı
Erdoğan'dan teğmenler için 'çok sert gitmeyin!' talimatı
TBMM'de bütçe görüşmeleri başlıyor! İşte görüşme takvimi
TBMM'de bütçe görüşmeleri başlıyor! İşte görüşme takvimi
Devletin kızları üniversiteli oldu
Devletin kızları üniversiteli oldu
İki bakanlıkla görüşüldü: Altın ihracatına özel kota geliyor!
İki bakanlıkla görüşüldü: Altın ihracatına özel kota geliyor!
Gayrimenkule yeni vergi sistemi!
Gayrimenkule yeni vergi sistemi!
20 ilde okullar tatil edildi
20 ilde okullar tatil edildi
Kaybolan 70 yaşındaki çift AFAD ekiplerince bulundu
Kaybolan 70 yaşındaki çift AFAD ekiplerince bulundu
Otizmli çocuğa şiddet iddiasına bakanlıktan açıklama
Otizmli çocuğa şiddet iddiasına bakanlıktan açıklama
TBMM Genel Kurulu, bütçe görüşmelerine 9 Aralık'ta başlayacak
TBMM Genel Kurulu, bütçe görüşmelerine 9 Aralık'ta başlayacak
Malatya'da 4,6 büyüklüğünde deprem
Malatya'da 4,6 büyüklüğünde deprem
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu için çember daralıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu için çember daralıyor
Piyasada 50 dolar paniği! Kimse almıyor
Piyasada 50 dolar paniği! Kimse almıyor
Ana sayfaHaberler Ekonomi

'Yüksek girdi maliyetleri tarım sektörünü zorluyor'

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Genel Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Yakıt, gübre, yem gibi, girdi maliyetlerindeki yüksek artışların, sektörde sıkıntıya yol açtığını görüyoruz. Bu konularda tedbirlere ihtiyaç bulunmaktadır" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Kasım 2024 17:10, Son Güncelleme : 26 Kasım 2024 17:12
Yazdır
'Yüksek girdi maliyetleri tarım sektörünü zorluyor'

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ev sahipliğinde ve Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı'nın katılımıyla 'TOBB Genişletilmiş Ticaret Borsalar Konseyi' toplantısı gerçekleştirildi. Tarım, hayvan ve ormancılıkla ilgili sektör temsilcilerinin katılımıyla yapılan toplantıda, sektördeki sorunlar ve sorunlara ilişkin çözüm önerileri masaya yatırıldı.

Burada bir açılış konuşması TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Tarım, hayvan ve ormancılık sektöründe yaşanan sıkıntıları çözmek anlamında, Bakan Yumaklı'nın vizyonunu çok değerli bulduklarını ifade etti.

"Ticaret borsalarımızla birlikte, sektörü geliştirecek projeler ve çalışmalar yürütüyoruz"
Tarım ve hayvancılık sektörünün en önemli ve stratejik sektörlerin başında geldiğini söyleyen Hisarcıklıoğlu, "TOBB olarak, ticaret borsalarımızla birlikte, sektörü geliştirecek projeler ve çalışmalar yürütüyoruz. 2003'de süne zararlısı mücadele projesini, Tarım Bakanlığımız ile birlikte hayata geçirdik ve önemli başarı sağladık. Sonrasında yine birlikte sertifikalı tohum işini başlattık ve yaygınlaştırdık. Tarım gönüllüleri projesine imza attık. Tarım ürünlerinin güvenli bir şekilde depolanabilmesi için, TMO ile birlikte, ülkemizde bir ilke imza attık. TMO-TOBB LİDAŞ'ı kurduk. Böylelikle ülkemizde lisanlı depoların kuruluş sürecini başlattık. Türkiye'de İlk depoları kurduk ve ardından Ticaret Borsalarımızın ve özel sektörün lisanslı depo yatırımlarına öncülük ettik. Böylelikle güvenli ve sıhhatli depolamanın yanında, üreticilerin finansmana erişimini kolaylaştırdık. Sanayicinin de hammaddeye daha rahat ulaşmasını sağladık" açıklamasında bulundu.

"Yakıt, gübre, yem gibi, girdi maliyetlerindeki yüksek artışların, sektörde sıkıntıya yol açıyor"
Hisarcıklıoğlu, sahadan gelen görüş, öneri ve sıkıntıları ilgili yerlere ilettiklerini ve çözüm yolları aradıklarını belirterek, "Özellikle, yakıt, gübre, yem gibi, girdi maliyetlerindeki yüksek artışların, sektörde sıkıntıya yol açtığını görüyoruz. Bu konularda tedbirlere ihtiyaç bulunmaktadır. Özelliklede verilen destekler, en az girdi maliyetlerindeki artış seviyesinde olmalıdır" şeklinde konuştu.

Hisarcıklıoğlu, TOBB Ticaret Borsaları'nın, tarımsal ürün ticaretinin merkezleri olduğunu vurgulayarak, elektronik satış salonları, canlı hayvan pazarları ve ürün analiz laboratuvarlarıyla, ticaretin kalbi durumunda olduğunu aktardı.

'Su Verimliliği' alanındaki farkındalığı tüm Türkiye'ye yaymayı planlıyoruz"
Hisarcıklıoğlu, bütün dünyada ülkelerin öncelikli gündem maddelerinden biri olan 'su' konusunun Türkiye'de de üst düzeyde ele alınmasına yönelik çok faydalı işlere imza atıldığını işaret ederek, "Su verimliliği hedeflerinin başarıyla gerçekleştirilebilmesi için, damlama sulama ve arıtma gibi sistemlerinin kurulmasına yönelik yatırımlar, yüksek sabit sermaye yatırımı gerektiriyor. Bu yatırımların finansal olarak desteklenmesi adına, teşvik ve hibe destek programlarının da Bakanlık marifetiyle özel sektör kullanımına sunulması kritik öneme haizdir. Diğer bir kritik husus da su verimliliği uygulamalarını ve sunulan destek-teşvik mekanizmalarını tüm ülke genelinde anlatmaktır. Birazdan Bakanımızla imzalayacağımız protokol kapsamında da 'Su Verimliliği' alanındaki farkındalığı tüm Türkiye'ye yaymayı planlıyoruz. Protokol ile Bakanlığımızla birlikte, Oda-Borsalarımız ve Sektör Meclislerimizle farkındalık artırıcı ve bilgilendirici çeşitli etkinlikler gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber