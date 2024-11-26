'Yüksek girdi maliyetleri tarım sektörünü zorluyor'

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ev sahipliğinde ve Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı'nın katılımıyla 'TOBB Genişletilmiş Ticaret Borsalar Konseyi' toplantısı gerçekleştirildi. Tarım, hayvan ve ormancılıkla ilgili sektör temsilcilerinin katılımıyla yapılan toplantıda, sektördeki sorunlar ve sorunlara ilişkin çözüm önerileri masaya yatırıldı.

Burada bir açılış konuşması TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Tarım, hayvan ve ormancılık sektöründe yaşanan sıkıntıları çözmek anlamında, Bakan Yumaklı'nın vizyonunu çok değerli bulduklarını ifade etti.

"Ticaret borsalarımızla birlikte, sektörü geliştirecek projeler ve çalışmalar yürütüyoruz"

Tarım ve hayvancılık sektörünün en önemli ve stratejik sektörlerin başında geldiğini söyleyen Hisarcıklıoğlu, "TOBB olarak, ticaret borsalarımızla birlikte, sektörü geliştirecek projeler ve çalışmalar yürütüyoruz. 2003'de süne zararlısı mücadele projesini, Tarım Bakanlığımız ile birlikte hayata geçirdik ve önemli başarı sağladık. Sonrasında yine birlikte sertifikalı tohum işini başlattık ve yaygınlaştırdık. Tarım gönüllüleri projesine imza attık. Tarım ürünlerinin güvenli bir şekilde depolanabilmesi için, TMO ile birlikte, ülkemizde bir ilke imza attık. TMO-TOBB LİDAŞ'ı kurduk. Böylelikle ülkemizde lisanlı depoların kuruluş sürecini başlattık. Türkiye'de İlk depoları kurduk ve ardından Ticaret Borsalarımızın ve özel sektörün lisanslı depo yatırımlarına öncülük ettik. Böylelikle güvenli ve sıhhatli depolamanın yanında, üreticilerin finansmana erişimini kolaylaştırdık. Sanayicinin de hammaddeye daha rahat ulaşmasını sağladık" açıklamasında bulundu.

"Yakıt, gübre, yem gibi, girdi maliyetlerindeki yüksek artışların, sektörde sıkıntıya yol açıyor"

Hisarcıklıoğlu, sahadan gelen görüş, öneri ve sıkıntıları ilgili yerlere ilettiklerini ve çözüm yolları aradıklarını belirterek, "Özellikle, yakıt, gübre, yem gibi, girdi maliyetlerindeki yüksek artışların, sektörde sıkıntıya yol açtığını görüyoruz. Bu konularda tedbirlere ihtiyaç bulunmaktadır. Özelliklede verilen destekler, en az girdi maliyetlerindeki artış seviyesinde olmalıdır" şeklinde konuştu.

Hisarcıklıoğlu, TOBB Ticaret Borsaları'nın, tarımsal ürün ticaretinin merkezleri olduğunu vurgulayarak, elektronik satış salonları, canlı hayvan pazarları ve ürün analiz laboratuvarlarıyla, ticaretin kalbi durumunda olduğunu aktardı.

'Su Verimliliği' alanındaki farkındalığı tüm Türkiye'ye yaymayı planlıyoruz"

Hisarcıklıoğlu, bütün dünyada ülkelerin öncelikli gündem maddelerinden biri olan 'su' konusunun Türkiye'de de üst düzeyde ele alınmasına yönelik çok faydalı işlere imza atıldığını işaret ederek, "Su verimliliği hedeflerinin başarıyla gerçekleştirilebilmesi için, damlama sulama ve arıtma gibi sistemlerinin kurulmasına yönelik yatırımlar, yüksek sabit sermaye yatırımı gerektiriyor. Bu yatırımların finansal olarak desteklenmesi adına, teşvik ve hibe destek programlarının da Bakanlık marifetiyle özel sektör kullanımına sunulması kritik öneme haizdir. Diğer bir kritik husus da su verimliliği uygulamalarını ve sunulan destek-teşvik mekanizmalarını tüm ülke genelinde anlatmaktır. Birazdan Bakanımızla imzalayacağımız protokol kapsamında da 'Su Verimliliği' alanındaki farkındalığı tüm Türkiye'ye yaymayı planlıyoruz. Protokol ile Bakanlığımızla birlikte, Oda-Borsalarımız ve Sektör Meclislerimizle farkındalık artırıcı ve bilgilendirici çeşitli etkinlikler gerçekleştireceğiz" diye konuştu.