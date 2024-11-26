Yataktan düştüğü iddia edilen 3 yaşındaki Elif öldü, annesi tutuklandı

Nuriye S. ilk ifadesinde, "Evde oynarken yataktan düştü. Sonra bilinç kaybı oldu" dedi. Kızına şiddet uyguladığı ve yüksekten attığı ileri sürülen Nuriye S., sevk edildiği nöbetçi hakimlikte tutuklandı.

Burada yapılan tetkiklerde Elif İkra S.'nin vücudunda darp izleri ve kaburgalarında kırık tespit edildi.

İlçenin Hacırecep Mahallesi'nde oturan Nuriye S., 19 Kasım saat 08.30 sıralarında, "Kızım ölüyor" diyerek, komşularından yardım isterken, uzman çavuş olan eşine de haber verdi. Nuriye S., kızının yataktan düşerek yaralandığını ileri sürdü. Eve gelen baba Ö.S., kızını kucağına alarak yakındaki Ayaş Şehit Mehmet Çiftçi Devlet Hastanesi'ne götürdü.

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