Van'da Kömür Yolsuzluğu: 23 şüpheli yakalandı

VAN (AA) - Van'da, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ait kömürlerin üçüncü kişilere satılmasına yönelik operasyonlarda 82 ton 770 kilogram kömüre el konuldu, 23 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, okulların ısınması amacıyla dağıtılması gereken İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ait kömürlerin üçüncü kişilere satıldığının tespit edilmesi üzerine Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince operasyon düzenlendiği belirtildi.

Kent merkezi ve Muradiye ilçesinde tespit edilen 11 adrese eş zamanlı operasyon yapıldığı ifade edilen açıklamada, şu bilgiler verildi:

"Operasyonlarda yaklaşık 12 ton 500 kilogram kömür ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç unsurlarıyla ilgili 17 şüpheli hakkında gerekli yasal işlemlere başlanılmıştır. Konuyla ilgili daha önce yapılan yakalamalar ve operasyonlar neticesinde toplamda 82 ton 770 kilogram kömüre el konulmuş, 23 şüpheli hakkında gerekli yasal işlemlere başlanılmıştır."