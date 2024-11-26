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Yılmaz ile Şimşek'ten, İSO ve İTO'ya ziyaret

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul Sanayi Odası (İSO) ve İstanbul Ticaret Odası'na (İTO) ziyarette bulundu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Kasım 2024 19:20, Son Güncelleme : 26 Kasım 2024 19:26
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Yılmaz ile Şimşek'ten, İSO ve İTO'ya ziyaret

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul Sanayi Odası (İSO) ve İstanbul Ticaret Odası'na (İTO) ziyarette bulundu.

İlk olarak İSO Başkanı Erdal Bahçıvan ve Yönetim Kurulu üyeleri ile bir araya gelen Yılmaz ve Şimşek, daha sonra İTO Başkanı Şekib Avdagiç ve Yönetim Kurulu üyeleri ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabındaki paylaşımında, göreve geldikleri ilk günden bu yana, iş dünyası temsilcileriyle istişareye büyük önem verdiklerini ve onlarla her fırsatta bir araya gelmeye çalıştıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Görüşmelerimizde, Orta Vadeli Program (OVP) öngörüleri, güncel ekonomik gelişmeler ile iş dünyamızın talep ve önerilerini kapsamlı bir şekilde değerlendirdik. Üretimden ihracata, istihdamdan finansmana kadar pek çok konuyu ele aldığımız toplantılarımızın, ekonomimizin daha güçlü ve sürdürülebilir bir zeminde büyümesine katkı sağlamasını diliyorum. Oda başkanlarımıza ve yöneticilerine misafirperverlikleri için teşekkür ediyor, ülkemize sağladıkları katma değerin artarak devam etmesini temenni ediyorum."

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