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Yeniden Refah'tan asgari ücret çağrısı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, asgari ücretle ilgili "Başta Hazine ve Maliye Bakanı olmak üzere, Sayın Cumhurbaşkanı ve bütün hükümet yetkililerinden 35 bin liralık asgari ücrete göre hazırlık yapmalarını bekliyoruz" çağrısında bulundu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Kasım 2024 19:35, Son Güncelleme : 26 Kasım 2024 19:36
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Yeniden Refah'tan asgari ücret çağrısı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, 2025'te uygulanacak asgari ücrete ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Hükümet yetkililerinden 35 bin liralık asgari ücrete göre hazırlık yapmalarını bekliyoruz"

Kılıç,"Türkiye'de enflasyon rakamı, TÜİK'in açıkladığı çerçevede bile olsa satın alma gücü paritesi olarak bakıldığında 35 bin liranın altındaki bir asgari ücretle 4 kişilik bir ailenin hayatını idame ettirmesi maalesef mümkün değildir. Başta Hazine ve Maliye Bakanı olmak üzere, Sayın Cumhurbaşkanı ve bütün hükümet yetkililerinden 35 bin liralık asgari ücrete göre hazırlık yapmalarını bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Asgari ücretin 17 bin liradan 35 bin liraya çıkarılırken bütün yükün işverenin sırtında bırakılmaması gerektiğini söyleyen Kılıç, Hükümetin bu konuda gerekli tedbirleri alması gerektiğini dile getirdi.

"Bir süreç başlatılacaksa yada adı her ne olacaksa, DEM Parti'nin de buna ilişkin bilgilendirilmesi lazım"

Kılıç, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin grup toplantısındaki konuşmasına ilişkin soruya da "Görünen odur ki, terörist başı Meclis'e çağrılırken, seçilmiş belediye başkanlarının cezaevine gönderilmesi Türkiye'yi yönetenlerin büyük bir kafa karışıklığı içinde olduğunu göstermektedir. Bu kafa karışıklığının bedeli de bizim tarafımızdan ödenmektedir. Eğer bir süreç başlatılacaksa yada adı her ne olacaksa, DEM Parti'nin de buna ilişkin bilgilendirilmesi lazım." yanıtını verdi.

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