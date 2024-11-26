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Serdar Ortaç hakkındaki ev hapsi kararı kaldırıldı

Yasa dışı bahis yaptığı ve insanları teşvik ettiği iddiasıyla hakkında 3'er yıla kadar hapis talep edilen Serdar Ortaç'a ilişkin yaşanan yeni gelişmesinde, ünlü şarkıcı Serdar Ortaç'ın ev hapsi ve adli kontrol kararının kaldırıldığı bildirildi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 26 Kasım 2024 20:35, Son Güncelleme : 26 Kasım 2024 20:56
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Geçtiğimiz haftalarda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis çetelerine yönelik operasyon başlatmış ve bu kapsamda çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.

11 Kasım'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan kişiler arasında Mehmet Ali Erbil ile Serdar Ortaç da bulunuyordu.

Bir gün önce yaşanan gelişmede Ortaç'ın 24 Aralık, Erbil'in ise 30 Aralık'ta hakim karşısına çıkacağı öğrenilmişti.

HAKİM KARŞISINA ÇIKACAKLAR
Yasadışı bahis reklamı yaptıkları ve insanları buna teşvik ettikleri iddiasıyla haklarında 'kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek' suçundan 1'er yıldan 3'er yıla kadar hapis cezası talep edilen Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'in hakim karşısına çıkacakları tarih netleşti.

Serdar Ortaç'ın yargılanmasına 24 Aralık tarihinde İstanbul 25.Asliye Ceza Mahkemesi'nde, Mehmet Ali Erbil'in yargılanmasına ise 30 Aralık tarihinde İstanbul 20.Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlanacağı kaydedildi.

İki ismin belirlenen tarihlerde hakim karşısına çıkması beklenirken yaşanan son dakika gelişmesi ise dikkat çekti.

EV HAPSİ KALDIRILDI
Yaşanan son dakika gelişmesinde ünlü şarkıcı Serdar Ortaç'ın ev hapsi ve adli kontrol kararının kaldırıldığı bildirildi.

İDDİANAME TAMAMLANDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen yasa dışı bahis reklam ve teşvik suçundan şüpheli olan Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç hakkında iddianame hazırlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçlar Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, Ortaç ve Erbil'e "şüpheli" olarak yer verildi.

HAKLARINDA 3 YILA KADAR HAPİS CEZASI TALEP EDİLDİ
İddianamede, her iki şüphelinin de "kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek" suçundan birer yıldan üçer yıla kadar hapis ve 3 bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılmaları isteminde bulunuldu.

İddianame değerlendirilmek üzere asliye ceza mahkemesine gönderildi.

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