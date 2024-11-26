Teğmenlerin kılıçlı yemini | Bakan Güler: Kasıtlı organize disiplinsizlik

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, TBMM'deki bütçe görüşmelerinde Milli Savunma Üniversitesinin mezuniyet töreninde bazı teğmenlerin kılıçlı yeminiyle ilgili soruya yanıt verdi.

"İSNAT EDİLEN SUÇ KASITLI ORGANİZE DİSİPLİNSİZLİKTİR"

Ortaya çıkan durumunun bir disiplin suçu olduğunu ifade eden Bakan Güler, "İsnat edilen suç kılıç çatmak, ant okumak değil; ikazlara rağmen kasıtlı organize disiplinsizliktir. Teğmenlerin hiçbirine 'Neden ant okudunuz?', 'Neden Atatürk'ün askerleriyiz dediniz' diye soru sorulmadı. Söz konusu eylem amirlerinin izinleri olmadan organize edilmiş, emir komuta zinciri devre dışı bırakılmıştır" dedi.

"DİSİPLİNDEN ASLA TAVİZ VERİLMEYECEKTİR"

Bu durumun kabul edilmesinin ve görmezden gelinmesinin mümkün olmadığını dile getiren Güler, "Esasen bu konu bizim gündememiz değildir. Her gün 30 bin evladımız operasyonda. Onları takip ediyoruz. Disiplin kurulu bunun kararını verecek. Disiplinden asla taviz verilmeyecektir. Disiplinsizligin aması fakatı olamaz" diye konuştu.

"OLAYA KARIŞANLARI BAŞARILI OLMALARI DİSİPLİNSİZ GERÇEĞİNİ DEĞİŞTİRMEZ"

Bakan Güler, "Olaya karışanların genç başarılı olmaları, metnin daha önce okunmuş olması disiplinsizlik gerçeğini değiştiremez. Bu eylemle TSK'nın yıpratılmasına zemin yaratılmıştır. TSK'da müesses disiplin olmazsa olmazdır" dedi.

F-16 TEDARİKİ

Bakan Güler, ABD'den F-16 tedariki ve modernizasyonuna ilişkin çalışmalar hakkında da bilgi verdi.

Türkiye'nin modernizasyon kiti alımından vazgeçtiğini ifade eden GÜler, sadece 40 adet F-16 alımı yapılacağını söyledi.

Bakan Güler, "F-16 için başlangıç ödemesi 1,4 milyar dolar olarak yapıldı. Bununla 40 adet F-16 blok 70 alacağız. 79 modernizasyon kiti de alınacaktı. Bundan vazgeçtik. Bu modernizasyonu TUSAŞ yapabilecek durumda, bu işi ona devrettik. Daha önce 21 milyar dolar olarak hesaplanan toplam fatura 6,5 - 7 milyar dolara inecek" dedi.