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Husumetli ailelerin parktaki silahlı kavgasında saçmaların isabet ettiği 2 çocuk yaralandı

Antalya'da husumetli iki aile arasında çocuk parkında çıkan tabanca ve tüfekli kavgada, parkta bulunan 6 ve 12 yaşındaki 2 çocuk saçmaların isabet etmesi sonucu yaralandı. Polis olayla ilgili 3 kişiyi gözaltına alırken, 4 kişinin de yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 26 Kasım 2024 21:44, Son Güncelleme : 26 Kasım 2024 21:46
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Husumetli ailelerin parktaki silahlı kavgasında saçmaların isabet ettiği 2 çocuk yaralandı

Olay, saat 16.00 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Yenigün Mahallesi 1068 sokak üzerinde bulunan parkta meydana geldi. İddiaya göre Yiğit A. ve Yasemin A.'nın kaçarak evlenmesinden kaynaklı aileler arasında husumet oluştu.

Yiğit A.'nın yakınlarını parkta gören Yasemin A.'nın yakınları araçla olay yerine geldi. Kız tarafından Yalçın K. (21) ve Murat G. (28) av tüfeğiyle, Şaban K. (46) ise tabancayla parktakilerin üzerine ateş açtı.

Parkta bulunan erkek tarafının yakınları ise tabancayla karşılık verdi. Yaşanan çatışmanın ardından Yalçın K., Murat G. ve Şaban K. olay esnasında kendilerini araçta bekleyen Nazif G.' (44) ile uzaklaştı.

ÇOCUKLARA SAÇMA İSABET ETTİ

Olay sırasında parkta bulunan Yiğit A.'nın yeğenleri 6 yaşındaki E.A. ve 12 yaşındaki B.A. saçma isabet etmesi nedeniyle yaralandı. 2 çocuk yakınları tarafından hastaneye götürülürken, ihbarla bölgeye sevk edilen olay yeri inceleme ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, parkta buldukları 3 boş kovan ve 2 dolu fişek üzerinde inceleme yaptı. Parktaki kaydırakta da saçma izleri olduğu belirlendi. Ekipler olay yerinde delil çalışması yaptı. Kaçan saldırganların yakalanması için harekete geçen Suç Araştırma ve Cinayet Büro Amirliği'ne bağlı ekipler Yalçın K., Şaban K. ve Nazif G.'yi yakaladı. Murat G. ile birlikte olaya karıştıkları tespit edilen 3 kişinin daha arandığı öğrenildi.

El, yüz ve göğüs bölgesinden yaralanan E.A. özel hastaneye; alın, sol omuz ve sol koltuk altına isabet eden saçmalar nedeniyle yaralanan B.A. ise Antalya Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Yaralı çocukların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ensesinde kurşun yarası olduğu tespit edilen şüphelilerden Yalçın K.'nın ise tedavisi yapılmak üzere Kepez Devlet Hastanesi'ne götürüldüğü belirtildi. Ekiplerin olayla ilgili detaylı araştırmaları sürüyor.

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