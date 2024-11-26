Sağlık Bakanlığı'ndan atamalarda önemli düzenlemeler

Memurlar.net Genel Yayın Yönetmeni Edip Üzen'in duyurduğuna göre, Sağlık Bakanlığı personel atama ve yer değiştirme yönetmeliğinde sona yaklaşıldı. Yeni düzenleme ile iki önemli değişiklik dikkat çekiyor.

İşte yeni yönetmelikte öne çıkan iki madde:

*Sağlık Bakanlığı Eş Durumu Tayinlerinde Değişikliğe Gidiyor*

Yeni yönetmelik kapsamında eşi özel sektörde çalışmakta iken eş durumu ataması yapılan stratejik personelin artık üç ay beklemesinin önüne geçiliyor. Bu sayede üç aylık bekleme süresinin kaldırılacağı belirtiliyor.

*Yeni Düzenleme ile Doktor Görevlendirmelerine %100 Fazla Puan*

Öte yandan sağlık hizmetinin kesintisiz sürdürülmesi için ihtiyaca binaen yapılan görevlendirmelerde hekimlere bazı avantajlar getirilmesi bekleniyor. Talepleri dışında yapılacak görevlendirmelerde tüm tabiplere en yüksek hizmet puanının %100 fazlası veriliyor.