'Asgari ücretlinin satın alma gücü 11 bin liraya düşecek'

Sosyal medya paylaşımları nedeniyle Savcı açığa alındı
Sosyal medya paylaşımları nedeniyle Savcı açığa alındı
Sağlık Bakanlığı'ndan atamalarda önemli düzenlemeler
Sağlık Bakanlığı'ndan atamalarda önemli düzenlemeler
Teğmenlerin kılıçlı yemini | Bakan Güler: Kasıtlı organize disiplinsizlik
Teğmenlerin kılıçlı yemini | Bakan Güler: Kasıtlı organize disiplinsizlik
9 ilde eğitime 1 gün ara verildi
9 ilde eğitime 1 gün ara verildi
Bakan Yumaklı: Besilik dana üretilmesi seferberliği başladı
Bakan Yumaklı: Besilik dana üretilmesi seferberliği başladı
Bakan Şimşek: Cari açık bir endişe kaynağı olmaktan çıktı
Bakan Şimşek: Cari açık bir endişe kaynağı olmaktan çıktı
Erzurum merkezli FETÖ operasyonunda 7 şüpheli serbest bırakıldı
Erzurum merkezli FETÖ operasyonunda 7 şüpheli serbest bırakıldı
Bakan Yaşar Güler komisyonu terk mi etti? Açıklama geldi
Bakan Yaşar Güler komisyonu terk mi etti? Açıklama geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İslam varsa Türkiye vardır
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İslam varsa Türkiye vardır
Bakan Fidan: Medeniyetler çatışmasına hiç bu kadar yakın olmamıştık
Bakan Fidan: Medeniyetler çatışmasına hiç bu kadar yakın olmamıştık
Cevdet Yılmaz: Temel amacımız enflasyonu kalıcı şekilde düşürmek
Cevdet Yılmaz: Temel amacımız enflasyonu kalıcı şekilde düşürmek
Bakan Güler: FETÖ ile iltisaklı 23 bin 879 şahıs ihraç edildi
Bakan Güler: FETÖ ile iltisaklı 23 bin 879 şahıs ihraç edildi
Bakan Tekin: 2025 içinde 300 bin öğretmenimiz unvan almış olacak
Bakan Tekin: 2025 içinde 300 bin öğretmenimiz unvan almış olacak
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
Polat çiftine yeni iddianame: 510 milyon lira kamu zararı tespit edildi!
Polat çiftine yeni iddianame: 510 milyon lira kamu zararı tespit edildi!
Türkiye genelinde 85 bin 128 açık iş ilanı var
Türkiye genelinde 85 bin 128 açık iş ilanı var
Bahçeli'den DEM Parti ile İmralı'ya görüşme çağrısı
Bahçeli'den DEM Parti ile İmralı'ya görüşme çağrısı
Erdoğan, 'üç ayrı eylem planı' açıklayacak
Erdoğan, 'üç ayrı eylem planı' açıklayacak
TCMB açıkladı: Yıllık enflasyon beklentileri geriledi
TCMB açıkladı: Yıllık enflasyon beklentileri geriledi
Liste güncellendi! Çikolatada ilaç, sucukta tek tırnaklı eti
Liste güncellendi! Çikolatada ilaç, sucukta tek tırnaklı eti
Erdoğan'dan teğmenler için 'çok sert gitmeyin!' talimatı
Erdoğan'dan teğmenler için 'çok sert gitmeyin!' talimatı
TBMM'de bütçe görüşmeleri başlıyor! İşte görüşme takvimi
TBMM'de bütçe görüşmeleri başlıyor! İşte görüşme takvimi
Devletin kızları üniversiteli oldu
Devletin kızları üniversiteli oldu
İki bakanlıkla görüşüldü: Altın ihracatına özel kota geliyor!
İki bakanlıkla görüşüldü: Altın ihracatına özel kota geliyor!
Gayrimenkule yeni vergi sistemi!
Gayrimenkule yeni vergi sistemi!
20 ilde okullar tatil edildi
20 ilde okullar tatil edildi
Kaybolan 70 yaşındaki çift AFAD ekiplerince bulundu
Kaybolan 70 yaşındaki çift AFAD ekiplerince bulundu
Otizmli çocuğa şiddet iddiasına bakanlıktan açıklama
Otizmli çocuğa şiddet iddiasına bakanlıktan açıklama
TBMM Genel Kurulu, bütçe görüşmelerine 9 Aralık'ta başlayacak
TBMM Genel Kurulu, bütçe görüşmelerine 9 Aralık'ta başlayacak
Malatya'da 4,6 büyüklüğünde deprem
Malatya'da 4,6 büyüklüğünde deprem
Ana sayfaHaberler Siyasi

'Asgari ücretlinin satın alma gücü 11 bin liraya düşecek'

TBMM Genel Kurulunda, Köy Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerinde konuşan CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Sosyal Sigortalar Kanunu'ndaki değişikliğe tepki gösterdi ve "Aralık ayında asgari ücretlinin satın alma gücü 11 bin liraya düşecek" dedi

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Kasım 2024 23:59, Son Güncelleme : 27 Kasım 2024 00:00
Yazdır
'Asgari ücretlinin satın alma gücü 11 bin liraya düşecek'

TBMM Genel Kurulunda, Köy Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerinde konuşan CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, AK Parti'nin "Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına" dair verdiği kanun teklifini eleştirdi. Günaydın şunları söyledi:

"Baktık içeriğine ne var diye? GSS borçlarının faizleriyle birlikte silinmesi var, Ahilik Sandığı uygulamasının 2028'e ertelenmesi var, aile hekimliğine ilişkin bazı işlemlerin paralı hale getirilmesi var. Peki, neler yok. 2024 sonrası emekli olacakların aylıklarındaki yüzde 30'luk kaybı düzeltmeye yönelik bir ekleme yok. Emekli aylıklarındaki adaletsizliği düzenleme yetkisi yok. İntibak düzenlemesine ilişkin herhangi bir hüküm yok. Emeklilik yaşındaki adaletsizliği düzeltme yani kademe yok. Aylık bağlama oranlarının düzenlenmesine ilişkin bir hüküm yok, yok da yok.

Biz, 45 gün evvel 2/2120 sayılı Kanun Teklifi'yle aynı maddenin, aynı kanunun düzenlenmesini istedik. Biz diyoruz ki, bir; asgari ücreti 3 ayda bir belirle ve en az 30 bin lira olsun. İki; en düşük emekli aylığı en az asgari ücret kadar olsun. Üç; işveren üzerindeki prim yükünü de kaldır.

Memleketteki enflasyon sizin hesaplarınıza göre, Merkez Bankası'nın düzeltmesine göre yüzde 44 olmuş, yılda bir enflasyona yönelik olmak üzere asgari ücret belirliyorsunuz yani enflasyon daha düşükken 6 ayda bir belirlenen asgari ücreti siz enflasyon yüzde 60'a çıkmışken yalnızca yılda bir düzenliyorsunuz. Ne yaptınız? Brüt 22 bin liraya çıkardınız, buradan yüzde 14 SGK primi kestiniz, yüzde 1 işsizlik primi kestiniz ve böylece oldu 17 bin 2 TL. Peki, bugüne kadar, Ocak 2024'ten bugüne kadar bu, 17 bin lira alan bir asgari ücretlinin ne oldu satın alma gücü? Bugün itibarıyla, ekim sonu itibarıyla 12 bin 164 lira oldu, yıl sonu itibarıyla..."

"Asgari ücretli AKP Grubunun niye ilgisini niye çeksin"

Günaydın, Genel Kurul'da AK Parti sıralarına dönerek, "Arkadaşlar, sizin ilginizi çekmediğini biliyorum. Asgari ücretli AKP Grubunun niye ilgisini çeksin? Hiç olmazsa dinleyin de dinlemeyi öğrenin be kardeşim" diyerek sitem etti. Günaydın şöyle devam etti:

"SGK primi falan kesiliyor, Aralık 2024 itibarıyla 17 bin lira olan asgari ücretlinin satın alma gücü 11 bin liraya düşecek. Ne gam, aranızda oturun, konuşun. Bakın, 8 milyon 300 bin insan var böylesine açlık sınırına mahkum ettiğiniz. Açlık sınırı diyorum ama yanılmayın, açlık sınırına tamah ettirmediniz, memlekette açlık sınırı 21 bin 432 lira, siz 17 bin lira verdiniz, bugün itibarıyla onun satın alma gücü 12 bin lira demek ki açlık sınırının 10 bin lira altında yaşıyor memleketin 8 milyon asgari ücretlisi. Yıllık asgari ücretle 2005'te 31 cumhuriyet altını alınabiliyorken bugün 12 cumhuriyet altını alınıyor. İşte, onun için diyoruz ki, AKP memlekete zarardır, sağlığa zarardır."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber