27 Aralık 2024'ten önemli gündem başlıkları.

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM'den

- AK Parti, İYİ Parti ve Saadet Partisinin grup toplantıları yapılacak.

- Genel Kurulda, Köy Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

- Plan ve Bütçe Komisyonunda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 2025 yılı bütçesi görüşülecek.

(TBMM/11.45/10.30/09.30/14.00/10.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "6. Türk-Alman Enerji Forumu"na iştirak edecek.

(Berlin/15.00)

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Konya Valiliğini ziyaret edecek, Konya Sanayi Odası 50. yıl dönümü etkinliğine katılacak.

(Konya/17.00/18.00)

3- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, HELAL EXPO Uluslararası Ticaret Fuarı'na ve Konya Sanayi Odası 50. yıl dönümü etkinliğine iştirak edecek.

(İstanbul/10.00/Konya/18.30)

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, İstanbul Sanayi Odası Meclis Toplantısı'na katılacak.

(İstanbul/15.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a saldırılarına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs/Beyrut)

2- İsrail ve Lübnan arasında yürürlüğe girecek ateşkese ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Beyrut/Kudüs)

SPOR

1- RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nin dördüncü haftasında Moldova'nın Petrocub ekibini konuk edecek.

(İstanbul/18.30)

2- UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Çekya'nın Slavia Prag takımına konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

(İstanbul/11.00)

3- Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ve bir oyuncusu, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasındaki Slavia Prag müsabakası öncesi maçın oynanacağı Eden Arena'da basın toplantısı düzenleyecek.

(Prag/18.30)

4- Slava Prag Teknik Direktörü Jindrich Trpisovsky ve bir oyuncusu, maçın oynanacağı Eden Arena'da basın toplantısı düzenleyecek. Ev sahibi ekip, son idmanını burada yapacak.

(Prag/17.00/19.15)

5- UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'a konuk olacak Galatasaray, hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve Hollanda'ya gidecek.

(İstanbul/13.00/17.00)

6- Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve bir oyuncusu, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'a konuk olacakları müsabaka öncesi AFAS Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek.

(Alkmaar/22.00)

7- AZ Alkmaar Teknik Direktörü Maarten Martens ve bir oyuncusu, Galatasaray'ı ağırlayacakları maç öncesi AFAS Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek. Ev sahibi ekip, son idmanını da burada yapacak.

(Alkmaar/18.30/19.00)

8- UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında İsrail takımı Maccabi Tel-Aviv ile yapacağı iç saha maçını Macaristan'ın Debrecen kentinde oynayacak Beşiktaş, hazırlıklarını BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenmanla tamamlayacak.

(İstanbul/12.00)

9- Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni Van Bronckhorst ve bir oyuncusu, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Maccabi Tel-Aviv ile Macaristan'da oynayacakları müsabaka öncesi Debrecen Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek.

(Debrecen/20.20)

10- Maccabi Tel-Aviv Teknik Direktörü Zarko Lazetic ve bir oyuncusu, Beşiktaş ile Macaristan'da oynayacakları müsabaka öncesi Debrecen Stadı'nda basın toplantısı yapacak.

(Debrecen/19.45)

11- FIBA Kadınlar Avrupa Ligi ilk tur gruplarının 6. ve son haftasında; B Grubu'nda ÇBK Mersin, Yunanistan'ın Olympiakos, C Grubu'nda Fenerbahçe Opet, Polonya'nın KGHM takımını ağırlayacak.

(Mersin/18.30/İstanbul/19.00)

12- FIBA Kadınlar Avrupa Kupası gruplarının 6. ve son haftasında; J Grubu'nda Galatasaray Çağdaş Faktoring, Çekya'nın KP TANY takımını ağırlayacak, E Grubu'nda YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol, Fransa'nın Charnay Basket takımına konuk olacak.

(İstanbul/20.00/Prisse/22.00)

13- CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi gruplarının üçüncü haftasında, D Grubu'nda Fenerbahçe Medicana, Fransa'nın Neptunes takımına konuk olacak.

(Nantes/22.00)

14- Voleybol Kadınlar CEV Kupası 8'li final turu ilk maçında Kuzeyboru, Fransa'nın Volley Mulhouse Alsace takımını konuk edecek, Türk Hava Yolları, Macaristan'ın MBH takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

(Aksaray/19.00/Bekescsaba/20.00)

15- CEV Kadınlar Challenge Kupası 8'li final turu ilk maçında Galatasaray Daikin, İsviçre'nin Sm' AESCH takımına konuk olacak.

(Pfeffingen/21.30)

16- SMS Grup Efeler Ligi'nde 10. hafta maçları oynanacak. RAMS Global Cizre Belediyespor-ON Hotels Alanya Belediyespor, Halkbank-Altekma, Ziraat Bankkart-Spor Toto, Bursa Büyükşehir Belediyespor-TÜRŞAD, Fenerbahçe Medicana-İstanbul Gençlikspor ve Arkas Spor-Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor müsabakaları yapılacak.

(Şırnak/13.00/Ankara/16.00/19.00/Bursa/İstanbul/16.00/İzmir/19.00)